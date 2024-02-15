Eskişehir'de yaylı çalgı ustası, mesleğini oğluna devrediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Eskişehir'de yaylı çalgı ustası, mesleğini oğluna devrediyor

Eskişehir\'de yaylı çalgı ustası, mesleğini oğluna devrediyor

Ercan Bilir, Eskişehir'de yaylı çalgılara olan merakıyla başladığı lutiyelik mesleğini 25 yıldır sürdürüyor. Şimdi ise mesleğini oğlu Doğukan Bilir'e devretmeye hazırlanıyor. Ercan Bilir, çıraklık döneminden mezuniyetine kadar her aşamada oğlunu yetiştirdiğini belirtirken, Doğukan Bilir ise babasından öğrendiği bilgileri üniversite eğitimiyle pekiştirdiğini ve farklı enstrümanlar yapmayı hedeflediğini ifade etti.

15.02.2024 11:07  Güncelleme: 11:08
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Eskişehir'de yaylı çalgılara merak saran ve zamanla bu enstrümanların yapımı ile tamirinde ustalaşan Ercan Bilir, 25 yıldır yaptığı mesleği oğluna devretmeye hazırlanıyor.

Çocukluğunda ahşap yontma ve heykel yapımına ilgi duyan 58 yaşındaki Ercan Bilir, 1999'da Türk Sanat Müziği korosunda ut çalan arkadaşı vasıtasıyla yaylı çalgılarla tanıştı.

Atölye kurarak lutiyelik (çalgı yapımı ve onarımı) mesleğine başlayan Bilir, 25 yılda yaklaşık 90 ut ve 25 gitar üretti, birçok çalgıyı tamir etti.

Çeyrek ayrı geride bıraktığı mesleği, 10 yıldır yanında işi öğrenen oğlu Doğukan Bilir'e devretmeye hazırlanan Ercan Bilir, AA muhabirine, bu süreçte çok sayıda çırak yetiştirdiğini söyledi.

Lutiyeliğin meşakkatli bir iş olduğunu belirten Bilir, "Çıraklarımdan biri de oğlum. Atölyeye gelmesi için hiç zorlamadım. Liseyi bitirmek üzere olduğu dönemde atölyeye geldi. Birkaç gün bir şeylerle uğraştı, neler yaptığımı gözlemledi, sonra lutiye olmak istediğini söyledi. Bunu olumlu karşıladım. Her öğrencime yaptığım gibi onu da bir testten geçirdim ve birkaç deneme haftasından sonra onay verdim." diye konuştu.

Doğukan Bilir ise atölye çalışmalarını üniversite eğitimiyle pekiştirme kararı alarak girdiği Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümünden 2017'de mezun olduğunu anlattı.

Enstrümanlara dair her şeyi babasından öğrendiğini dile getiren Bilir, "Burada bir ustanın bakış açısıyla yetişirken kendi sanatsal bakış açınızı yaratma imkanınız oluyor. Bazı şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Mesela keman salyangozuna daha farklı bir form vermek için çalışabilirsiniz, deneysel enstrümanlar yapabilirsiniz." dedi.

Bilir, farklı çalgıların ilgisini çektiğini, şamisen ve erhu gibi Uzak Doğu enstrümanlarını da yapmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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