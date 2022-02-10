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Eskişehir'deki uluslararası öğrenciler "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika

Eskişehir'deki uluslararası öğrenciler "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

10.02.2022 10:06
Eskişehir'deki uluslararası öğrenciler "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Eskişehir'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini seyretti.

Eskişehir'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini seyretti.

Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, TRT ve Dijital Sanatlar'ın ortak yapımcılığını üstlendiği, Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Şehit Eren Bülbül'ün öyküsünü anlatan filmi, 30 farklı kültürden uluslararası öğrenci, şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte izledi.

Program sonrasında hem izleyicilerden hem de filmden kesitlerden oluşan bir video da izleyicilerle paylaşıldı.

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İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Eren Bülbül, Eskişehir, Şehit, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Eskişehir'deki uluslararası öğrenciler 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'deki uluslararası öğrenciler "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika
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