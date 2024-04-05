Eskişehir Valiliği, Kadir Gecesi için Reşadiye Camisi'ne özel video hazırladı.
Valiliğinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan 1 dakika 10 saniyelik videoda "Cami, 1916 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun 35. padişahı Sultan Mehmet Reşad tarafından yaptırılmıştır. Yıkılan caminin yerine 1969-1978 yıllarında yeniden yapılmıştır." bilgisine yer verildi.
Reşadiye Camisi'nin videosu, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenildi.
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Aydın Umurlu Bölge Yatılı Kur'an Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayarak belge almaya hak kazanan hafızlara düzenlenen iftar programıyla belgeleri verildi. İl Müftüsü Hasan Güneş, iftar programında öğrencilere hitap ederek başarılarını kutladı ve hafızları yetiştiren aileleri ve hocaları tebrik etti. İftar programına katılan misafirlere önümüzdeki günlerde düzenlenecek icazet merasimine davet edildiği de duyuruldu.
Düzce'de yaşayan Rukiye Yeşil, tahta baskı tekniğiyle hazırladığı ürünlerin satışından gelir elde ederken aynı zamanda eğitimler vererek sanatı geleceğe taşıyor. Yeşil, tahta baskı sanatını orijinalliğini koruyarak modernize ediyor ve bu sanatı merak eden herkese ücretsiz olarak öğretmek istiyor.
Gazi Osman Paşa'nın ölümünün 124. yılında Tokat'ta düzenlenen törende, Osman Paşa'nın Plevne savunması ve Türk-İslam medeniyetine olan katkıları vurgulandı. Törene Vali, Belediye Başkanı ve diğer protokol üyeleri katıldı. Gazi Osman Paşa Müzesi'nde ise Osman Paşa'ya ait balmumu heykel ve askeri eşyalar sergileniyor.
Gazi Osman Paşa'nın vefatının 124'üncü yıl dönümünde doğum yeri olan Tokat'ta anma töreni düzenlendi. Törende, Osman Paşa'nın vatanseverlik ve cesaret dolu yaşamı vurgulandı ve gelecek kuşaklara ilham kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi.
Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen turistleri ağırlayacak. Merkezdeki otellerde rezervasyon yaptıran turistler, 159 santimetre kar ölçüsüne sahip olan kayak pistlerinde keyifli bir tatil geçirebilecekler. Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, kayak merkezinin 3200 rakımdan sıfır lokasyonuna kadar kayılabilir durumda olduğunu belirtti. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerin bayram için kayak misafiri rezervasyonları aldığını ve sezonun Haziranın ilk haftasına kadar devam edeceğini söyledi.
İzmir'in Tire ilçesinde açılan zeka oyunları kursunda anneler, çocuklarıyla rekabet edebilmek için oyunları öğrenmeye başladı. Okulda açılan kursa yoğun ilgi olduğu ve annelerin evde çocuklarıyla keyifli zaman geçirdiği belirtildi.
Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından düzenlenen Başarı Ödülleri Yarışması sonuçlandı. 114 eserin değerlendirildiği yarışmada, 12 başarı ve 8 mansiyon ödülü sahiplerini buldu. Ödüller, ilerleyen bir tarihte sahiplerine verilecek.
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