Eskişehir Valiliği, Kadir Gecesi için Reşadiye Camisi\'ne özel video hazırladı

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi, Ramazan Bayramı tatilini kayak yaparak geçirmek isteyenleri misafir edecek

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen turistleri ağırlayacak. Merkezdeki otellerde rezervasyon yaptıran turistler, 159 santimetre kar ölçüsüne sahip olan kayak pistlerinde keyifli bir tatil geçirebilecekler. Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, kayak merkezinin 3200 rakımdan sıfır lokasyonuna kadar kayılabilir durumda olduğunu belirtti. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerin bayram için kayak misafiri rezervasyonları aldığını ve sezonun Haziranın ilk haftasına kadar devam edeceğini söyledi.