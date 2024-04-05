Eskişehir Valiliği, Kadir Gecesi için Reşadiye Camisi'ne özel video hazırladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Eskişehir Valiliği, Kadir Gecesi için Reşadiye Camisi'ne özel video hazırladı

Eskişehir Valiliği, Kadir Gecesi için Reşadiye Camisi\'ne özel video hazırladı

Eskişehir Valiliği, Kadir Gecesi için Reşadiye Camisi'ne özel bir video hazırladı. Videoda caminin tarihi ve yapım süreci hakkında bilgiler verildi. Paylaşılan video sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenildi.

05.04.2024 13:10
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Eskişehir Valiliği, Kadir Gecesi için Reşadiye Camisi'ne özel video hazırladı.

Valiliğinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan 1 dakika 10 saniyelik videoda "Cami, 1916 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun 35. padişahı Sultan Mehmet Reşad tarafından yaptırılmıştır. Yıkılan caminin yerine 1969-1978 yıllarında yeniden yapılmıştır." bilgisine yer verildi.

Reşadiye Camisi'nin videosu, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Eskişehir Valiliği, Kadir Gecesi için Reşadiye Camisi'ne özel video hazırladı - Son Dakika

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