Eskişehirli Masalcılar Topluluğu, Yetişkinlere Masallarla Buluşuyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Eskişehirli Masalcılar Topluluğu, Yetişkinlere Masallarla Buluşuyor

Eskişehirli Masalcılar Topluluğu, Yetişkinlere Masallarla Buluşuyor

Eskişehir'de kurulan Masalcılar Topluluğu, haftada bir kez İl Halk Kütüphanesinde performans sergileyerek yetişkin izleyicilere masallarla buluşma imkanı sunuyor. Topluluk, yerli ve yabancı masalları ritim ve ışık düzeni kullanarak sahneye uyarlayarak aslına uygun bir şekilde sunuyor. Masalların yetişkinler için de önemli dersler barındırdığına inanan topluluk, izleyicilerin katkısına açık bir şekilde performanslarını sergiliyor ve masala ilgi duyan izleyicileri de ekibe dahil ederek kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Masalcılar Topluluğu, masalların insanların hayatlarına dokunmasını sağlamayı ve yetişkinlere sanatsal bir zevk kazandırmayı amaçlıyor.

30.03.2024 11:05
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Eskişehir'de yaklaşık bir yıl önce masal anlatıcılığı serüvenine başlayan 4 kişilik grup, amatör olarak haftada bir kez İl Halk Kütüphanesinde sergiledikleri performanslarında yetişkin izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Bir araya gelmeden önce çocuklara anlatımlar yaparak masalları sevdirmeye çalışan Özden Yücel, Zeynep Sezgin, Şeyma Yenioğlu ve Ferhan Çınar, tanıştıktan sonra yetişkinlerin de masallara ihtiyacı olduğunu düşünerek Eskişehirli Masalcılar Topluluğu'nu kurdu.

Masalların yetişkinler için de önemli dersler barındırdığına inanan topluluk, "Hakikat ve Hikaye", "Yılan Prens", "Lotilko" gibi yerli ve yabancı masalları ritim ve ışık düzeni de kullanarak aslına uygun şekilde sahneye uyarlıyor.

Hafta sonları bir kez İl Halk Kütüphanesinde performanslarını sergileyen grup, etkinlik öncesi sosyal medyadan yaptıkları duyuru üzerine başvuru yaparak gelen 20-25 kişilik izleyici kitlesini çocukluğuna döndürüyor.

Bazen çocuklar ve gençlerin de yer aldığı etkinlikte masallar, katılımcıların katkısına açık bir şekilde sergileniyor. Topluluk, masala ilgi duyan izleyicilerin de ekibe dahil olarak kendilerini geliştirmesine olanak tanıyor.

Çocukluk yıllarında geride bırakılan masalların insanların hayatlarına dokunmasını sağlamayı, yetişkinlere sanatsal bir zevk kazandırmayı amaçlayan topluluk üyeleri, sahneye uyarladıkları performansın yanı sıra masal yazımına dair kendilerini geliştirmek istiyor.

"Binlerce yıllık bir sanat"

Kendisini "masal dokumacısı" olarak tanımlayan ekip üyesi Zeynep Sezgin, AA muhabirine, bu etkinlik yoluyla yetişkinlerin çocukluklarında dinledikleri masallarla tekrar buluştuğunu söyledi.

Masalların binlerce yıllık bir sanat olduğunu vurgulayan Sezgin, çağın yaşantısında masalların mutlaka yetişkinlerin hayatına dokunduğunu dile getirdi.

Sezgin, masal anlatacağı günlerde heyecan duyduğunu, haftanın en iyi gününün masal anlattığı günler olduğunu ifade etti.

Okul öncesi öğretmeni Özden Yücel de etkinliğin hem çocuklar hem de yetişkinler için uygun olduğunu anlattı.

Özden, başlangıçta diğer ekip üyeleriyle sadece masal anlatmak için bir araya geldiklerini ancak zamanla güçlü bağlar kazandıklarını aktardı.

Herkes etkinlikten mutlu ayrılsa da katılımın henüz istedikleri düzeye ulaşmadığını kaydeden Özden, "Etkinlik olarak bir yerlerde masal dinlemeye gitmek insanların yaygın alışkanlığı değil ancak yavaş yavaş arttığını ve yaygınlaştığını düşünüyoruz. Umuyoruz ki zamanla artar çünkü herkes masal anlatsın, herkes masal dinlesin istiyoruz." dedi.

"Her yerde anlatılabilir, ulaşılabilir olmasını hedefliyoruz"

Kamu kurumu çalışanı Şeyma Yenioğlu, masalları canlandırmanın kendilerine yazmak konusunda da ilham verdiğini ve herkesi heyecanlandırdığını belirtti.

Masalın yaygınlaşması için çalıştıklarını dile getiren Yenioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok hedefimiz var. İlk hedefimiz insanlara masallarla ulaşmak. Tıpkı diğer sanatsal disiplinler gibi masalın daha çok yayılmasını, her yerde anlatılabilir, ulaşılabilir olmasını hedefliyoruz. Bu anlamda planladığımız masal festivalleri ve projelerimiz var. Şu an Eskişehir'de ilerlese de daha çok yerde icra etmek istiyoruz. Sunumu için hazırlık yaptığımız masal projemiz var. Ekip olarak üzerinde çalıştığımız masal temaları var. Binlerce yıllık geçmişe sahip masal kültürün kaybolmaması için elimizden geleni yapıyoruz. "

Kütüphane çalışanı Ferhan Çınar ise masal anlatımlarının izleyiciler tarafından çok beğenildiğini, katılımcıların da masal anlatmaya hevesli olduklarını söyledi.

Masal anlatımının kişisel hayatlarında stresi azalttığını, sahnede tamamen doğal davrandıklarını anlatan Çınar, şöyle konuştu:

"Biz hiç prova yapmıyoruz. O gün program için içimizden nasıl bir masal geçiyorsa, neyi anlatmak istiyorsak onu anlatıyoruz. Herkes gündelik hayatında işlerini bitirdiğinde buraya geliyor ve masal anlatıyoruz. Şimdiye kadar bir kez profesyonel anlamda tiyatroda yer aldım. Tiyatroda sahneye çıkmadan önce defalarca bir metni ezberlemek durumundasınız. Ayrıca ezberlediğiniz metni prova etmek durumundasınız ancak masal anlatırken tamamen içselleştirerek performans gösteriyoruz. Burada profesyonellikten ziyade masal sanatını içselleştirmeyi önemsiyoruz."

Kaynak: AA

Eskişehir, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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