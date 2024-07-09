Kültür Sanat

Etimesgut Belediyesi, başkente yeni bir tiyatro grubu kazandıracak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçeye yakışır bir tiyatro oluşturmak için başlatılan çalışmalar kapsamında, oyuncu ve sahne amirliği seçmeleri yapılacak.

Etimesgut Kent Tiyatrosu'nun 24-28 Temmuz'daki seçmelerini, sanatçı ve akademisyenlerden oluşan bir jüri gerçekleştirecek.

Sınavın ayrıntılarına https://www.etimesgutkenttiyatrosu.com/ adresinden ulaşılabilecek.

Senaryo ve oyun yazarlığı kursları çalışmaları da devam ediyor

Etimesgut Kent Tiyatrosu kendi çalışmalarının yanı sıra çeşitli kültür sanat repertuvar hazırlıklarını da sürdürüyor.

Bu kapsamda drama grupları, senaryo ve oyun yazarlığı kursları, oyunculuk eğitimlerinin hazırlıkları devam ediyor.

Etimesgut Kent Tiyatrosu'nun, ekim ayında "perde" diyecek.