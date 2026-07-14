ETÜ'de 'Kültürel Mirasın İzinde: Erzurum' Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ETÜ'de 'Kültürel Mirasın İzinde: Erzurum' Sergisi

14.07.2026 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ETÜ'de çocukların kültürel mirası tanıdığı projeye ait eserler sergilendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İmran Kavaz Altun yürütücülüğünde, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen "Kültürel Mirasın İzinde: Erzurum" projesi kapsamında hazırlanan eserler, ETÜ'de düzenlenen sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Çocukların Erzurum'un kültürel ve mimari mirasını tanımalarını, yaşadıkları kentin tarihsel ve kültürel değerlerine ilişkin farkındalık kazanmalarını ve kültürel mirasın korunmasına yönelik bilinç geliştirmelerini amaçlayan proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, açılan sergide ziyaretçilerle buluştu. Serginin açılış programına ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, akademisyenler ve çok sayıda aile katıldı.

Proje süresince 10-12 yaş grubundaki çocuklar, alan gezileri, gözlem çalışmaları ve farklı disiplinleri bir araya getiren uygulamalı etkinliklerle Erzurum'un kültürel ve mimari mirasını yerinde inceleme fırsatı buldu. Katılımcılar, yaşadıkları kenti keşfederken edindikleri deneyimleri çeşitli sanatsal çalışmalarla ifade ederek sergide ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Serginin açılışında konuşan Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi İmran Kavaz Altun, projenin temel amacının çocukların yaşadıkları kentin kültürel mirasını tanımalarını, anlamalarını ve bu mirasın korunmasına yönelik bilinç kazanmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Proje süresince çocuklarla birlikte Erzurum'un kültürel ve mimari mirasının izini sürdüklerini ifade eden Kavaz Altun, sergide yer alan çalışmaların çocukların gözlem, deneyim ve hayal güçlerinin somut bir yansıması olduğunu dile getirerek, "Bu sergiyle çocuklarımızın kültürel mirasa nasıl baktıklarını ve bu süreçte neler kazandıklarını ziyaretçilerimizle paylaşma fırsatı bulduk. Çocuklarımızın ortaya koyduğu çalışmalar, kültürel mirasın tanınması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda farkındalık oluşturulmasına önemli katkı sağlayacaktır" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Erzurum, Kültür, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat ETÜ'de 'Kültürel Mirasın İzinde: Erzurum' Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler o anlar kamerada Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler; o anlar kamerada
Sürü sahibi yıkıldı 150 hayvan aynı anda telef oldu Sürü sahibi yıkıldı! 150 hayvan aynı anda telef oldu
İmamoğlu’nun ’bilirkişi’ davası ertelendi İmamoğlu'nun 'bilirkişi' davası ertelendi
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var

12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
11:27
Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 12:57:10. #7.12#
SON DAKİKA: ETÜ'de 'Kültürel Mirasın İzinde: Erzurum' Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.