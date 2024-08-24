Evlerinin avlusunda 103 yıllık şehit yatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Evlerinin avlusunda 103 yıllık şehit yatıyor

Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit düşen bir Türk askerinin mezarı, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Evliyafakı Köyü'nde bir evin avlusunda bulunuyor. Köyde 600'e yakın şehit yatan Evliyafakı Köyü sakinleri, şehit mezarlarına bakım yapılmasını istiyor.

24.08.2024 23:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evlerinin avlusunda 103 yıllık şehit yatıyor

ANKARA - Sakarya Meydan Muharebesi'nde 103 yıl önce şehit düşen bir Türk askerinin mezarı, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Evliyafakı Köyü'nde bir evin avlusunda bulunuyor.

Sakarya Meydan Muharebesi zaferinin üzerinden tam 103 yıl geçti. Türk askerinin kanıyla yazılan destan, 22 gün 22 gece sürdü. Türk ve Yunan askerlerinin karşılıklı çarpışmalarının bir bölümü, Polatlı'nın Evliyafakı köyünde gerçekleşti. Bu köyde 600'e yakın şehit yatarken, bazı evlerin avlularında da şehit mezarları yer alıyor.

"Avlumuzda olduğu için gururluyuz"

Evliyafakı Köyünde evinin avlusunda bir şehit mezarı olan Maksut Kaplan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Babam ve babaannem evin temelini kazarken burada şehit kemikleri bulunmuş. Bir düğme vardı asker olduğuna dair. Temelden çıkarıp bu 2 ila 3 metre ileriye bu gömülü olan yerde mezar yapıldı. Hocayı getirip namazını kılıp buraya gömdüler. Avlumuzda olduğu için gururluyuz. Korkmuyoruz, daha da güvencedeyiz" şeklinde konuştu.

"Şu an da köyümde 600'e yakın şehit yatıyor"

Evliyafakı Köyü muhtarı Kemal Karaduman ise açıklamasında, "Bu köyün muhtarı olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü şehitler diyarıdır. Şu an da köyümde 600'e yakın şehit yatıyor. 2 tane şehitliğimiz var. Milletin bahçelerinde 4 tane şehidimiz var. Bunlar Sakarya Meydan Muharebesinden kalma. Mevcutta 7 tane bu şekilde daha var ama hiç ilgi gösterilmedi. Harabe şeklinde duruyor. Ne mutlu ki bize şehitlerimizle beraberiz" ifadelerini kullandı.

Evliyafakı Köyü sakinleri, yetkililerden şehit mezarlarına bakım yapılmasını istiyor.

Kaynak: İHA

Polatlı, Sakarya, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Evlerinin avlusunda 103 yıllık şehit yatıyor - Son Dakika


21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
20:57 Nevşehir’in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu
17:09 Erzincan’da katliam gibi kaza: 1’i bebek 4 ölü, 2 yaralı Erzincan'da katliam gibi kaza: 1'i bebek 4 ölü, 2 yaralı
16:43 Türkiye’nin yeni denizaltısı ’’Pirireis’’ göreve başladı Türkiye'nin yeni denizaltısı ''Pirireis'' göreve başladı
10:24 Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor
10:07 CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli’den geldi CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi
09:52 Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
09:49 Bakışları her şeyi özetliyor İsmail Kartal’ın son hali çok konuşulur Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
09:30 Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
09:13 Arda Güler’e gün doğdu Ancelotti oynatmaya mecbur Arda Güler'e gün doğdu! Ancelotti oynatmaya mecbur
09:12 Ekmek satışında yeni dönem A’dan Z’ye tüm bilgiler üzerinde yazacak Ekmek satışında yeni dönem! A'dan Z'ye tüm bilgiler üzerinde yazacak
08:16 İstanbul’da rekor kıran nem oranı İstanbul'da rekor kıran nem oranı
08:15 11 ilde uyuşturucu operasyonu: 100 kişi tutuklandı 11 ilde uyuşturucu operasyonu: 100 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 00:31:23. #1.11#
SON DAKİKA: Evlerinin avlusunda 103 yıllık şehit yatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement