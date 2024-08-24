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Evlerinin avlusunda 103 yıllık şehit yatıyor

ANKARA - Sakarya Meydan Muharebesi'nde 103 yıl önce şehit düşen bir Türk askerinin mezarı, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Evliyafakı Köyü'nde bir evin avlusunda bulunuyor.

Sakarya Meydan Muharebesi zaferinin üzerinden tam 103 yıl geçti. Türk askerinin kanıyla yazılan destan, 22 gün 22 gece sürdü. Türk ve Yunan askerlerinin karşılıklı çarpışmalarının bir bölümü, Polatlı'nın Evliyafakı köyünde gerçekleşti. Bu köyde 600'e yakın şehit yatarken, bazı evlerin avlularında da şehit mezarları yer alıyor.

"Avlumuzda olduğu için gururluyuz"

Evliyafakı Köyünde evinin avlusunda bir şehit mezarı olan Maksut Kaplan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Babam ve babaannem evin temelini kazarken burada şehit kemikleri bulunmuş. Bir düğme vardı asker olduğuna dair. Temelden çıkarıp bu 2 ila 3 metre ileriye bu gömülü olan yerde mezar yapıldı. Hocayı getirip namazını kılıp buraya gömdüler. Avlumuzda olduğu için gururluyuz. Korkmuyoruz, daha da güvencedeyiz" şeklinde konuştu.

"Şu an da köyümde 600'e yakın şehit yatıyor"

Evliyafakı Köyü muhtarı Kemal Karaduman ise açıklamasında, "Bu köyün muhtarı olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü şehitler diyarıdır. Şu an da köyümde 600'e yakın şehit yatıyor. 2 tane şehitliğimiz var. Milletin bahçelerinde 4 tane şehidimiz var. Bunlar Sakarya Meydan Muharebesinden kalma. Mevcutta 7 tane bu şekilde daha var ama hiç ilgi gösterilmedi. Harabe şeklinde duruyor. Ne mutlu ki bize şehitlerimizle beraberiz" ifadelerini kullandı.

Evliyafakı Köyü sakinleri, yetkililerden şehit mezarlarına bakım yapılmasını istiyor.