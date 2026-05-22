Eyfel Kulesi Merdiveni 450 Bin Euro'ya Satıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eyfel Kulesi Merdiveni 450 Bin Euro'ya Satıldı

Eyfel Kulesi Merdiveni 450 Bin Euro\'ya Satıldı
22.05.2026 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1889 yapımı Eyfel Kulesi'ne ait 14 basamaklı merdiven, açık artırmada 450 bin Euro'ya alıcı buldu.

Fransa'da 1889 yılında yapılan ünlü Eyfel Kulesi'ne ait merdivenin bir bölümü, çıkarıldığı açık arttırmada 450 bin 160 Euro'ya satıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Artcurial müzayede evinde dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'nin orijinal merdiveninin 14 basamaklı bölümü, açık artırmaya çıkarıldı. Gustave Eiffel tarafından 1889'da inşa edilen kulenin ikinci ve üçüncü katları birbirine bağlayan kısmı, 450 bin 160 Euro'ya alıcı buldu. 2.75 metre yüksekliğinde, 1.4 ton ağırlığındaki merdivenin sahibi açıklanmazken, tahmini değerinin (120-150 bin Euro) 3 katına satıldığı belirtildi.

Sökülen merdivenin parçaları dünyanın dört bir yanında sergileniyor

Kulenin merdivenlerinin 160 metrelik bölümü 40 yılı aşkın bir süre önce küçük parçalara bölünerek satılmış, merdivenlerin yerini asansörler almıştı. Merdivenin bir bölümü 2008 yılında ABD'li bir alıcıya 553 bin Euro'luk rekor fiyatla satılmıştı. Diğer bölümleri ise dünyanın dört bir yanındaki prestijli noktalarda sergileniyor. Bazıları New York'taki Özgürlük Heykeli'nde, Japonya'daki Yoishii Vakfı'nın bahçelerinde ve özel koleksiyonlarda bulunuyor. - PARİS

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Emlak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Eyfel Kulesi Merdiveni 450 Bin Euro'ya Satıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
CHP Genel Merkezi önünde arbede Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar CHP Genel Merkezi önünde arbede! Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi

16:29
Azpilicueta futbolu bıraktı
Azpilicueta futbolu bıraktı
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:51:47. #7.12#
SON DAKİKA: Eyfel Kulesi Merdiveni 450 Bin Euro'ya Satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.