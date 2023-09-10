Farah Zeynep Abdullah'tan Yılmaz Güney yorumu: Sinemamızın kadın döven erkeği - Son Dakika

Farah Zeynep Abdullah'tan Yılmaz Güney yorumu: Sinemamızın kadın döven erkeği

Farah Zeynep Abdullah\'tan Yılmaz Güney yorumu: Sinemamızın kadın döven erkeği
Son Güncelleme: 10.09.2023 15:40

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın Yeşilçam'ın ''Çirkin Kral'' lakabıyla tanınan oyuncusu Yılmaz Güney için ''Sinemamızın en iyi yürüyen ve kadın döven erkeği'' yorumu sosyal medyada tartışma yarattı.

Yazar Murathan Mungan Oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Güney'i ölüm yıl dönümünde andı. Farah Zeynep Abdullah'ın Güney için "Kadın döven erkeği" yorumu ise sosyal medyada ses getirdi.

ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI

Çirkin Kral lakabıyla anılan Yılmaz Güney ölüm yıl dönümünde sosyal medyada da anılıyor. Yol, Duvar, Arkadaş, Umut gibi filmlerle hafızalara kazınan Güney'i Murathan Mungan da sosyal medya hesabından Yılmaz Güney'le ilgili paylaşım yaptı. Mungan paylaşımında "Yılmaz Güney'in ölümünün 37. yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı" dedi.

Farah Zeynep Abdullah'ın Yılmaz Güney yorumu tartışma yarattı: Sinemamızın kadın döven erkeği

"SİNEMAMIZIN KADIN DÖVEN ERKEĞİ"

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise Mungan'ın paylaşımına olay yaratan bir yorum yaptı. Güzel oyuncu Yılmaz Güney'i eleştirerek "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği shjs ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" dedi. Abdullah'ın bu sözlerine destek veren de oldu, eleştiren de.

Farah Zeynep Abdullah'ın Yılmaz Güney yorumu tartışma yarattı: Sinemamızın kadın döven erkeği

ARABAYLA EZDİĞİ İDDİASI

Yılmaz Güney'in, 1966 yapımı "Eşrefpaşalı" filminin çekimlerinde eski eşi Nebahat Çehre'nin kafasına bardak koyup, 20 metre uzaklıktan üstüne gerçek silahla ateş ettiği ve Çehre'yi arabayla ezdiği uzunca bir süre konuşulmuştu.

Farah Zeynep Abdullah'ın Yılmaz Güney yorumu tartışma yarattı: Sinemamızın kadın döven erkeği
Farah Zeynep Abdullah'ın Yılmaz Güney yorumu tartışma yarattı: Sinemamızın kadın döven erkeği

Farah Zeynep Abdullah, Murathan Mungan, Yılmaz Güney, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Farah Zeynep Abdullah'tan Yılmaz Güney yorumu: Sinemamızın kadın döven erkeği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Farah Zeynep Abdullah'tan Yılmaz Güney yorumu: Sinemamızın kadın döven erkeği - Son Dakika
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