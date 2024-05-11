Fas'ta düzenlenen Uluslararası Rabat Kitap Fuarı başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Fas'ta düzenlenen Uluslararası Rabat Kitap Fuarı başladı

Fas\'ta düzenlenen Uluslararası Rabat Kitap Fuarı başladı

Fas'ta düzenlenen Uluslararası Rabat Kitap Fuarı, Fas Başbakanı ve Kültür Bakanı tarafından açıldı. Fuarda Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Yunus Emre Enstitüsü'nün standını ziyaret etti. Fuar süresince imza günleri, söyleşiler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

11.05.2024 00:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas'ta bu yıl 29'uncusu düzenlenen Uluslararası Rabat Kitap Fuarı başladı.

Fas genelinden ve 48 ülkeden toplam 743 yayınevi, kurum, kuruluş ve uluslararası organizasyonun katıldığı fuarın açılışı Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ile Kültür Bakanı Muhammed Mehdi Binsaid tarafından gerçekleştirildi.

Yerel ve uluslararası yayıncıların yanı sıra diplomatik misyonların da yer aldığı fuarda Rabat Yunus Emre Enstitüsü (YEE) de stant açtı.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, Rabat YEE'nin fuar alanındaki standını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Büyükelçi Kılıç, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yunus Emre Enstitüsü Türk dili ve kültürünü tanıtmada üstlendiği değerli misyonu başarıyla yerine getirmektedir. Ülkemize, dilimize ve kültürümüze ilginin yüksek olduğu Fas'ta da bu başarıyı görüyoruz. Bu bakımdan, Uluslararası Rabat Kitap Fuarı gibi görünürlüğü yüksek bir fuarda ülkemizi Enstitünün temsil etmesi anlamlı ve önemlidir. Önümüzdeki yıllarda ülkemizden daha fazla yayınevinin bu fuara stantlarıyla katılmalarını da temenni ediyoruz. Bu fuarda Azerbaycan Kültür Bakanlığının standı ile yan yana olmamız da bizi ayrıca sevindirdi. Burada da iki devlet bir millet olarak birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

Rabat YEE koordinatörü Reha Ermumcu ise, "Fuar 10 Mayıs-19 Mayıs tarihlerinde birçok ziyaretçiyi ağırlayacak. Bizler de kültürümüzü, sanatımızı kahvemizle, lokumumuzla, tatlılarımızla tanıtmakla beraber aynı zamanda yıl boyu sürdürdüğümüz Türkçe kurslarımızı da fuara katılanlara tanıtma imkanı buluyoruz. Çok sayıda yabancı yayıncı ve misafir de Uluslararası Rabat Kitap Fuarı'na katılıyor. Hem bizim için hem onlar için bir etkileşim fırsatı oluyor." şeklinde konuştu.

Fuar kapsamında imza günleri, söyleşiler ve çeşitli programlardan oluşan iki yüzün üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Fas, Edebiyat, Kültür, Diplomasi, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Fas'ta düzenlenen Uluslararası Rabat Kitap Fuarı başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:38 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, faizsiz evlilik kredisinde ilk ödemenin tarihini verdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, faizsiz evlilik kredisinde ilk ödemenin tarihini verdi
22:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eğitimde şiddet açıklaması: Düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde şiddet açıklaması: Düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz
22:07 Kamu bankalarında yeni dönem Tüm ATM’lerden ücretsiz işlem yapılabilecek Kamu bankalarında yeni dönem! Tüm ATM'lerden ücretsiz işlem yapılabilecek
19:55 İsrailli temsilci, BM’nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi İsrailli temsilci, BM'nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi
23:27 Rusya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 7 kişi hayatını kaybetti Rusya'da yolcu otobüsü nehre uçtu: 7 kişi hayatını kaybetti
23:13 Afganistan’da meydana gelen sellerde en az 50 kişi hayatını kaybetti Afganistan'da meydana gelen sellerde en az 50 kişi hayatını kaybetti
22:57 ABD, Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık silah ve teçhizat paketi açıkladı ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık silah ve teçhizat paketi açıkladı
22:35 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye gönderme: TFF, TVF’yi örnek alsın Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye gönderme: TFF, TVF'yi örnek alsın
22:33 Güneş’teki şiddetli patlama ABD’de jeomanyetik fırtınaya yol açtı Güneş'teki şiddetli patlama ABD'de jeomanyetik fırtınaya yol açtı
22:05 Nijerya’da üniversiteye saldırı: 9 öğrenci kaçırıldı Nijerya'da üniversiteye saldırı: 9 öğrenci kaçırıldı
21:19 Bolu’da kiracısının öldüğünü düşünen ev sahibi boş daireyle karşılaştı Bolu'da kiracısının öldüğünü düşünen ev sahibi boş daireyle karşılaştı
20:39 Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2024 01:27:44. #1.12#
SON DAKİKA: Fas'ta düzenlenen Uluslararası Rabat Kitap Fuarı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement