Fener Rum Patriği Bartholomeos ayin için Sümela Manastırı'na geldi - Son Dakika
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Fener Rum Patriği Bartholomeos ayin için Sümela Manastırı'na geldi

15.08.2022 12:12

Fener Rum Patriği Bartholomeos ayin için Sümela Manastırı'na geldi Fener Rum Patriği Bartholomeos, Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kutsal kabul edilen ayini yönetmek üzere...

Fener Rum Patriği Bartholomeos ayin için Sümela Manastırı'na geldi

TRABZON - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kutsal kabul edilen ayini yönetmek üzere Sümela Manastırı'na geldi.

Dün ayin için Trabzon'a gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos, bu sabah bu yıl ki ayini yönetmek üzere manastıra geldi. Ayin nedeniyle saat 08.00'dan sonra Maçka'dan manastır yoluna araç geçişlerine izin verilmezken, Sümela'ya da ayine geleceklerin dışında ziyaretçi kabul edilmedi. Fener Rum Patriği Bartholomeos, manastıra gelişinde ilk olarak ayine katılanları selamladı. Daha sonra hazırlık için kendisine ayrılan bölüme geçerek ayin için üzerini değiştirdi ve ilahiler eşliğinde ayinin yapılacağı avluya gelerek ayini başlattı.

88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010'dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Hristiyan Ortodokslar'ın Sümela Manastırı'nda ayin yapmasına izin verilmesinin ardından kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015 ziyarete kapatılan ve restorasyona alınan Sümela Manastırı'nda 2015 yılından sonra 4 yıl ayine ara verilmişti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Fener Rum Patriği Bartholomeos ayin için Sümela Manastırı'na geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fener Rum Patriği Bartholomeos ayin için Sümela Manastırı'na geldi - Son Dakika
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