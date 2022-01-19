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Fener Rum Patriği Bartholomeos Trilye'de ayin yönetti - Son Dakika

Fener Rum Patriği Bartholomeos Trilye'de ayin yönetti

19.01.2022 15:44

- Fener Rum Patriği Bartholomeos Trilye'de ayin yönetti Bursa'da denizden haç çıkarma ayinine soğuk engeli Bursa'nın Mudanya ilçesindeki eski Rum Köyü Tirilye Mahallesi'nde Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da katıldığı ayin düzenlendi.

- Fener Rum Patriği Bartholomeos Trilye'de ayin yönetti

Bursa'da denizden haç çıkarma ayinine soğuk engeli

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesindeki eski Rum Köyü Tirilye Mahallesi'nde Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da katıldığı ayin düzenlendi. Havanın soğuk olmasından dolayı bu yıl denizden haç çıkarma ayini yapılamadı. Patrik; Mudanya Belediyesi tarafından kültür merkezi olarak restore edilen Eski Hagios Basileios Kilisesi'nde ayini yönetti.

Hıristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftizi münasebetiyle Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Tirilye Beldesi'nde her sene 19 Ocak'ta gerçekleştirilen denizden haç çıkarma ayini bu yıl soğuk sebebiyle yapılmadı. Trilye'de eski adı Hagios Basileios Kilisesi olan ve Mudanya Belediyesi tarafından şu an kültür merkezi olarak düzenlenen yapıda düzenlenen ayin törenini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

Tirilye'de doğan ve Yunanistan'da eğitim gördükten sonra Metropolit olarak Türkiye'ye dönen Chirisostomos tarafından 1904- 1909 yılları arasında yaptırılan Taş Mektep, Mudanya Belediyesi tarafından restore edildi. Ayin bitiminde Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından ziyaret edilen Taş Mektep tam not aldı. Ardından, Ortodoks dünyası için oldukça önemli olan Kemerli Kilise'yi ziyaret eden Bartholomeos, burada dua ettikten sonra Mudanya'dan ayrıldı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos Trilye'de ayin yönetti
Fener Rum Patriği Bartholomeos Trilye'de ayin yönetti
Fener Rum Patriği Bartholomeos Trilye'de ayin yönetti

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Bartholomeos, Fenerbahçe, Mudanya, Rum, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Fener Rum Patriği Bartholomeos Trilye'de ayin yönetti - Son Dakika


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