Ferdi Tayfur Antalya'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ferdi Tayfur Antalya'ya Sevk Edildi

Sanatçı Ferdi Tayfur, Muğla'daki tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilerek tedaviye devam ediyor.

17.12.2024 12:16
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Muğla'daki tedavilerinin ardından Antalya'ya sevk edilen sanatçı Ferdi Tayfur'un tedavisine devam ediliyor.

Sanatçı Tayfur, Muğla'da devam eden tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekibinin eşliğinde Medical Park Antalya Hastanesine götürülen Tayfur'un tedavisinin serviste sürdüğü, bilincinin de açık olduğu öğrenildi.

Sanatçının sağlık durumuyla ilgili öğleden sonra detaylı açıklama yapılacağı bildirildi.

Sanatçı Ferdi Tayfur'un aynı zamanda yeğeni olan basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya üzerinden "Sayın Ferdi Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesinde olup, normal odada yatışı sağlanmaktadır. Şuuru açık olup önümüzdeki saatlerde ameliyata alınması planlanıyor. Tüm sevenlerine duyurulur." paylaşımında bulundu.

Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 79 yaşındaki sanatçının, 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ferdi Tayfur Antalya'ya Sevk Edildi - Son Dakika

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