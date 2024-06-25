Ferhat Göçer Trabzon'da Sahneye Çıktı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ferhat Göçer Trabzon'da Sahneye Çıktı

Ferhat Göçer Trabzon\'da Sahneye Çıktı

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Ferhat Göçer'in düzenlediği konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Göçer, sevilen şarkılarını seslendirirken katılımcılar da eşlik etti. Göçer, Trabzon'da kaydedilen 115 desibel ile en yüksek dinleyici sesine sahip şehir olduğunu belirtti.

25.06.2024 00:07
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Şarkıcı Ferhat Göçer, Trabzon'da sahneye çıktı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde, Fuar Merkezi'nde düzenlenen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sevilen şarkılarını seslendiren Göçer'e, katılımcılar eşlik etti.

Gecenin sonunda seyircilere seslenen Göçer, festival kapsamında sahne aldığı şehirler arasında en yüksek dinleyici sesini 115 desibel ile Trabzon'da kaydettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ferhat Göçer Trabzon'da Sahneye Çıktı - Son Dakika

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