Ferzan Özpetek'in "Diamanti" Filmi Gala Gecesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ferzan Özpetek'in "Diamanti" Filmi Gala Gecesi

Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in yeni filmi "Diamanti"nin galası Roma'da düzenlendi.

13.12.2024 01:16
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İtalya'da yaşayan ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in son filmi "Diamanti"nin galası düzenlendi.

Özpetek'in kariyerindeki 15'inci uzun metraj filmi olan "Diamanti"nin galası, Roma'daki The Space Moderno Sinema Salonu'nda yapıldı.

Gala öncesinde Özpetek ve filmin oyuncuları Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Aurora Giovinazzo, Milena Mancini, Luca Barbarossa, Loredana Cannata, Paola Minaccioni, Geppi Cucciari, Kasia Smutniak ve Mara Venier kırmızı halıda boy gösterdi.

Özpetek'in yeni filminin galasına Türk oyuncu İlker Kaleli de katıldı.

Bu arada, Yönetmen Özpetek ve filmin oyuncuları, sabah saatlerinde de Roma'nın tarihi İspanyol Merdivenleri'nde basın tanıtımı çerçevesinde photocall etkinliğine katılarak, burada foto muhabirlerine poz verdi.

Gala öncesinde İtalyan basınına konuşan Özpetek, yeni filminde kadınların daha ana rollerde, erkeklerin ise daha çok ikinci rollerde olmasıyla alakalı, "Her zaman sadece kadın oyuncuların yer aldığı bir film yapmayı düşündüm ama daha sonra bunu yapmaya cesaret edemedim çünkü yanlış bir şekilde bunun zor olacağına inandım." dedi.

Özpetek, "Başlarda, 18 aktrisle çalışacağımı söylediğimde herkes bana 'iyi şanslar' diledi. Ama beklenin tam tersi oldu. Kadınlar hayatta üstündür ve onlardan her zaman çok şey öğrendim. Benim kariyerimin unutulmaz filmlerinden biri olacak. Benim için bu film kariyerimde bir dönüm noktasıdır, bana başka bir perspektif açtı." ifadelerini kullandı.

Büyük bir terzi dükkanı etrafında bir grup kadının hikayesini anlatan "Diamanti" filmi, İtalya'da 19 Aralık'ta gösterime girecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ferzan Özpetek'in 'Diamanti' Filmi Gala Gecesi - Son Dakika

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