festival408, 11'inci yılında sanatseverlerle buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi

festival408, 11'inci yılında sanatseverlerle buluşuyor

31.05.2022 11:50
festival408, 11'inci yılında sanatseverlerle buluşuyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı ve Sahne Sanatları Alanı öğrencileri tarafından düzenlenen festival408, seyirciyle buluşacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı ve Sahne Sanatları Alanı öğrencileri tarafından düzenlenen festival408, seyirciyle buluşacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı ve Sahne Sanatları Alanı öğrencileri tarafından düzenlenen Çağdaş Gösteri Sanatları Festivali festival408, 11.'inci yılında "tema/s/sız" temasıyla gerçekleşiyor

7-9 Haziran'da santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenecek olan festival, çevrimiçi gerçekleştirildiği salgın sürecinin ardından yeniden yüz yüze etkinliklerle geri dönecek.

Festivalde oyun yazımından koreografiye, yönetmenlikten tasarıma, pazarlamadan web tasarımına kadar tüm yaratıcı, idari ve teknik aşamalar, tam 11 yıldır BİLGİ'li öğrenciler tarafından gerçekleştiriliyor. Festivalde öğrenci performans prömiyerlerinin yanı sıra söyleşiler, atölyeler ve konserler yer alıyor.

"Seyircimizle yakın ve uzak, hep temastayız"

festival408 2 seneyi çevrimiçi olarak geçirdikten sonra yeniden sahnelere dönerken "temas" kavramının ta kendisini ve salgında hissedilen "temassızlık" halini temasına taşıyor. Festival boyunca 18 ayrı performansın prömiyeri yüz yüze, seyirciyle temas halinde ve video-performanslar olarak temassız ve çevrimiçi şekilde sahnelenecek.

festival408 ekibi, "Her birimiz hayatlarımızın kalabalıklar içindeki doğal akışına yeniden kavuşmaya çalışırken temastan ne anladığımız değişti mi? Yeniden birbirimize değmeye başlamışken on birinci festival408'de 'tema', 'temas' ve 'temassız' çeşitliliğimizle santralistanbul Kampüsü'nde seyircimizle yakın ve uzak, hep temastayız" ifadeleriyle yılın temasını tanımladı.

Verilen bilgiye göre, festival kapsamında Talin Büyükkürkciyan ile Contact Improvisation Atölyesi; Zorlu Performans Sanatları Merkezi Prodüksiyon Yöneticisi Mehmet Öğünç ve Ses Mühendisi Berk Kula ile teknik prodüksiyon üzerine gerçekleşecek "Sektörle Temas" söyleşisi ve Aylin Vartanyan ile "Doğa ile Temas" başlıklı dışavurumcu sanat atölyesi festivalin bu yılki teması olan "temas"a dikkati çekiyor.

Sanatseverler, festival kapsamında Melike Göküstün ve Musab Kendirci ile "Acro Yoga", BİLGİ Sahne ve Gösteri Sanatları son sınıf öğrencileri Tolga Cuğ ile "Jazz Funk" ve Ada Özsar ile "Oyunsuluk ve Buluş, Hareketten Oyunculuğa" atölyelerine katılma imkanı bulacak.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Chill-Out Festival ilk kez Urla'da Chill-Out Festival ilk kez Urla'da Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali, 2 Haziran'da başlayacak Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali, 2 Haziran'da başlayacak
Kaynak: AA

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Festival, Haziran, oyunlar, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat festival408, 11'inci yılında sanatseverlerle buluşuyor - Son Dakika


Son Dakika
11:49 Gecenin en çok konuşulanı oldu! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ayakkabısı, elbisesini geride bıraktı
11:44 Bakan Murat Kurum açıkladı: TÜFE üstü kira artışı yapan ev sahiplerine kanuni yaptırım uygulanacak
11:35 Yükselişine devam eden Dolar/TL 16,42 seviyelerinde işlem görüyor
11:34 Esra Erol'da muhabiri Caner Toygar, sosyal medyadan açıkladı: Beynimde görünen kitle için ilaçlı MR çekilecek
11:24 Jose Sosa'dan şaşırtan transfer! Tatilden döner dönmez Ankara'ya gidecek
11:22 Bahçeli'nin sözleri partilileri heyecanlandırdı: Vur Mehmet'im vur
11:13 MHP lideri Devlet Bahçeli'den Yunanistan yorumu: Miçotakis yönetimi, denize dökülen dedelerinden ders almamış
11:01 Suriyeli kadını tekmeleyip "Benzettim" diyen adam, ekipler tarafından yakalandı!
10:57 Gram altının fiyatı 978 lira seviyesinden alıcı buluyor!
10:45 Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Pelkas'ın yeni takımı belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 11:57:10. #1.13#
SON DAKİKA: festival408, 11'inci yılında sanatseverlerle buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement