Fethiye'de 15. Dastar ve Kuzugöbeği Festivali coşkusu başladı

10.04.2026 21:00  Güncelleme: 21:02
Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi'nde düzenlenen 15. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali, renkli görüntülerle açıldı. Geleneksel dokumaların ve yöresel lezzetlerin sergilendiği festivalde, kuzugöbeği mantarları yoğun ilgi gördü.

Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi, bu yıl 15'incisi düzenlenen Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Renkli görüntülere sahne olan festival, ilk günden yoğun ilgi gördü.

Fethiye Belediyesi ile Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde gerçekleştirilen festivalde, geleneksel dokumalar, yöresel lezzetler ve doğadan toplanan kuzugöbeği mantarları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festival alanında kadınların el emeğiyle hazırladığı "dastar bezi", çeşitli el sanatları ürünleri ve yöresel yiyecekler sergilenirken, katılımcılara kuzugöbeği çorbası da ikram edildi. Bölge halkı tarafından ormanlardan toplanan kuzugöbeği mantarları kilogramı 1500 ila 2000 TL arasında satışa sunulurken, kurutulmuş kuzugöbeği ise 6 bin TL'den alıcı buldu. Açılış programında yöresel halk oyunları ekipleri sahne alarak festivale renk kattı.

Törende konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, festivale gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Karaca, "Hepinizi, doğasıyla, yapısıyla, mantarıyla ve her şeyden önemlisi güler yüzlü insanlarıyla bizleri karşılayan bu güzel Üzümlü'de görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu bölgenin içten ve samimi insanlarına, sizlerin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum. Göreve geldiğim ilk günden bu yana bu şehirde birlik ve beraberliği sağlamak adına büyük bir mücadele veriyoruz. Üzümlü'nün doğasını, tarihini, kültürünü ve geleceğini yansıtan, 15 yıldır devam eden bu festivalde sizlerle birlikteyiz. Üç gün boyunca çeşitli paneller ve etkinliklerle bir arada olacağız. Fethiye'de ilkleri hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yeşilüzümlü, Etkinlikler, Gastronomi, Fethiye, Doğa, Son Dakika

