Fırat Üniversitesi 34. dönem tıp mezunlarını uğurladı

ELAZIĞ - Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan 34. dönem tıp öğrencilerin mezuniyet ve yemin töreni gerçekleştirildi.

Fırat Üniversitesi 2021-2022 öğretim yılı 34. dönem Tıp Fakültesi mezunları için Atatürk Kültür Merkezi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Vali Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Rektör Fahrettin Göktaş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze, tıp fakültesi öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezun olan 129 öğrenci Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürgöze eşliğinde yemin etti. Öğrenciler daha sonra ise sırayla mezuniyet belgelerini hocalarının elinden aldı.

Kendi evladının mezuniyet törenindeymiş gibi heyecanlandığını ifade eden Vali Dr. Ömer Toraman, "Kolay değil, hakikaten büyük bir emek mahsulü. Kıymetli anne babalar, çocuklarınızın hayallerine kavuşması için belki de kendi hayallerinize kavuşmak için çok gayret sarf ettiniz. Tıp Fakültesini kazanmaları ve mezun olmaları için çok fedakarlıkta bulundunuz. Ancak şuanda bu mezun doktorlarımız bu emeklerinizim zayi olmadığını gösterdi. Onlara teşekkür ediyor ve tebrik ediyoruz. Türkiye'nin en zeki en çalışkan bireyleri karşımızda. Hakikaten Türkiye sağlık hizmetlerinde çalışkan bireylerimiz sayesinde dünyanın belki de en iyi hizmetlerini alıyoruz. En iyi şekilde tedavi oluyoruz ve şifa buluyoruz. FÜ Türkiye'nin, bölgenin çok önemli bir üniversitesidir. Tıp Fakültesi de uzun zamandır büyük bir tecrübe ile doktor yetiştiriyor. Dolayısıyla bunun idrakiyle görev yapacağınızdan şüphem yok. Allah devletimizi daim etsin, milletimizi var etsin. Sizlere de başarılar diliyorum. Tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Fırat Üniversitesi'nin 11 Nisan 1975 yılında kurulduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Adını bölgemize bereket veren Fırat Nehrinden alan Fırat Üniversitemiz bugün 42 bin 500 öğrencisi, 2 bin 105 akademik personeli ve 3 bin 700 civarında idari ve destek personeli ile Türkiye'mizin en köklü üniversitelerinden biri haline gelmiştir. Üniversitemiz Aralık 2021 tarihi itibari ile ülkemizin en iyi üniversiteleri arasında yerini alarak araştırma üniversitesi unvanını almıştır. Hepinizi en içten duygularımla kutluyorum" diye konuştu.

Program, öğrencilerin kep fırlatılmasıyla son buldu.