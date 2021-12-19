Flamenko'nun yıldız ismi Antalya'da müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

Flamenko'nun yıldız ismi Antalya'da müzikseverlerle buluştu

Laura de Los Angeles, 21. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde müzikseverlerle buluştu

ANTALYA - İspanya'nın önemli kadın Flamenko sanatçıları arasındaki yerini alan Laura de Los Angeles, Piano Flamenco konseri ile 21. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde müzikseverlerle buluştu.

Piyanist ve şarkıcı kimliğiyle çok yönlü bir kariyer süren ve genç yaşta kazandığı başarılarla İspanya'nın önemli kadın Flamenko sanatçıları arasındaki yerini alan Laura de Los Angeles, Piano Flamenco konseri ile 21. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde müzikseverlerle buluştu. 4 Flamenko dansçısı ve 8 müzisyenin Laura de Los Angeles'e eşlik ettiği konserde; müzik ve dans dolu bir gece yaşandı.

Henüz 22 yaşındayken Flamenko dünyasına yeni bir soluk getiren Laura de Los Angeles, Antalya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde Türkiye'deki sevenleriyle buluştu. Piyanist ve şarkıcı kimliğiyle, önde gelen Flamenko sanatçıları arasında gösterilen dünyaca ünlü yıldız, müziğin ve dansın harmanlandığı unutulmaz bir konsere imza attı. Kendisine 4 Flamenko dansçısının ve 8 müzisyenin eşlik ettiği gece, birbirinden renkli anlara sahne oldu.

Çaldı, söyledi, dans etti

Konser boyunca güçlü sesiyle de beğeni toplayan yıldız isim, yaptığı baget şovla salonda alkış yağmuru yaşattı. Gecenin sonunda dansçıların solo performanslarına eşlik eden Laura de Los Angeles ve ekibi, dakikalarca ayakta alkışlandı. Festivalde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten sanatçıya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.