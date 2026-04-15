Fotoğraf Sergisi Adana'da Açıldı - Son Dakika
Fotoğraf Sergisi Adana'da Açıldı

Fotoğraf Sergisi Adana\'da Açıldı
15.04.2026 16:51
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, 51. yıl dönümünde fotoğraf sergisi düzenledi.

Adana'da, Çukurova Gazeteciler Cemiyetinin (ÇGC) 51. kuruluş yıl dönümü kapsamında "Dünden Bugüne Tarihe Tanıklık Eden Fotoğraflar" sergisi açıldı.

ÇGC Başkanı Kurtul Çakın, ÇGC ile Çukurova Belediyesi işbirliğiyle Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında, katılımcılara teşekkür etti.

Sergideki fotoğrafların büyük bir özveriyle çekildiğini belirten Çakın, emeği geçenleri kutladı.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin çektiği fotoğrafların da bulunduğu sergide, kentte görevli gazetecilerin çeşitli haberlerde çektikleri karelere de yer verildi. Sergide ayrıca, basın mensuplarının geçmişten bugüne görevleri başında kayda alınmış fotoğraflar ile eski gazete kupürleri de yer aldı.

Programda, ÇGC Yönetim Kurulu üyelerinin oylamasıyla Anadolu Ajansı muhabiri Eren Bozkurt'un Atlı Polis Birliği'nde çektiği kare, "En iyi fotoğraf" ödülüne layık görüldü.

Serginin açılışına Çukurova Belediye Başkan Yardımcıları Vural Köse ve Uğur Can Doğan ile gazeteciler katıldı.

Sergi, 19 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Fotoğraf Sergisi Adana'da Açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Fotoğraf Sergisi Adana'da Açıldı - Son Dakika
