Fotoğraf tutkunları "Fotomaraton Diyarbakır" için bir araya gelecek - Son Dakika
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Fotoğraf tutkunları "Fotomaraton Diyarbakır" için bir araya gelecek

07.10.2022 16:29
Fotoğraf tutkunları "Fotomaraton Diyarbakır" için bir araya gelecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) işbirliği ile Dicle Elektrik sponsorluğunda düzenlenecek "Fotomaraton Diyarbakır"da fotoğraf tutkunları buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) işbirliği ile Dicle Elektrik sponsorluğunda düzenlenecek "Fotomaraton Diyarbakır"da fotoğraf tutkunları buluşacak.

FOTON'dan yapılan açıklamaya göre, yarın Bakanlık iş birliğinde Dicle Elektrik sponsorluğunda fotoğraf etkinliği düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin genel sekreteri Tanın Helvacı, ülkenin dört bir yanından yüzlerce fotoğraf severin Diyarbakır'da şenlik havasında bir araya geleceğini bildirdi.

Yoğun bir katılım beklediklerini dile getiren Helvacı, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin en büyük ödüllü maratonuna katılacak olan fotoğraf tutkunlarının aynı gün içinde, fotoğraf makinesi ve cep telefonu için ayrı olacak şekilde her bir istasyonda belirlenmiş bir tema kapsamında, toplamda 3 istasyonda 6 saat, 6 temadan oluşan çekimler yapacaklar. Sabah kayıtlarını yaptıran fotoğraf tutkunları, Diyarbakır'ın ruhunu yansıtacak 6 tema çerçevesinde 6 saatte çekimlerini yapacaklar. Diyarbakır'ı bir gün içinde keşfedip şehrin güzelliklerini fotoğraf makineleriyle yakalayacaklar. Maratonun Diyarbakır'a yepyeni bir şenlik havası getirmesini diliyoruz. Toplam 18 ödül verilecek."

Fotomaratonun birleştiren bir kültürel etkinlik olduğunu dile getiren Helvacı, organizasyona herhangi bir dijital fotoğraf makinesine ve cep telefonuna sahip olan herkesin katılabileceğini aktardı.

Sponsor firma Dicle Elektrik, tema birincilerine 15'er bin lira, tema ikincilerine 7'şer bin lira, tema üçüncülerine de 4'er bin lira olmak üzere toplam 156 bin lira ödül dağıtacak.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Türkiye, Dicle, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Fotoğraf tutkunları 'Fotomaraton Diyarbakır' için bir araya gelecek - Son Dakika

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