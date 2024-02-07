Fotoğrafçıların gözünden Erzincan'ın tabiat güzelliği mest etti
ERZİNCAN - Erzincan'da düzenlenen fotoğraf etkinliğiyle fotoğraf tutkunları bir araya geldi. Fotoğrafın dilinden anlayanlar, lenslerini hikayelere açan fotoğrafçıların gözünden çekilen pozlarda Erzincan'ın doğal ve tabiat güzelliği mest etti. Her deklanşör sesiyle yeni bir dünya keşfedilerek her kareye bir ömür saklandı.
Fotoğraf tutkunları Erzincan Fotoğraf Etkinliğinde buluştu. Erzincan Valiliği himayelerinde İl Kültür Turizm İl Müdürlüğü ev sahipliğinde basın mensuplarına ve fotoğraf severlere bir dizi eğitim verildi. 3 gün süren etkinlikte hem teorik hem saha çalışması yapıldı. 75 civarında fotoğraf tutkununun katıldığı Erzincan Fotoğraf Etkinliğinde Fotoğraf Sanatçısı Faruk Akbaş, Ahu Akbaş, Emrah Karakoç, Görüntü Yönetmeni Muhammed Kösen tarafından; Makine, objektifler, aksesuarların tanıtımı, enstantane, diyafram, ISO, pozlama tekniği, beyaz ayarı, RAW ve JPEG çekimler, ışık ve kompozisyona giriş, çekim teknikleri, photoshop gibi fotoğrafçılıkta kullanılan konularda eğitimler verildi.
Teorik eğitimlerin ardından saha çalışmasında Girlevik Şelalesi, Ergan Dağı gibi noktalarda, unutulmaya yüz tutan meslek alanlarında çekilen görsellerle Erzincan'ın doğal ve tabiat güzelliği izleyenleri adeta mest etti. Etkinlik sonunda katılımcılara Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ile Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç tarafından sertifika verildi.
Etkinlikle ilgili konuşan Görüntü Yönetmeni Muhammed Kösen, "Erzincan Fotoğraf Etkinlikleri çok güzel oldu. Ergan Dağı, Girlevik Şelalesi gibi Erzincan'ın doğa harikası noktalarında çekimler yaptık. 75 fotoğraf severle güzel fotoğraflar çekildi. İlk gün teorik eğitimler oldu. İkinci gün de uygulamalı eğitimlere geçtik. Etkinliği düzenleyen Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Fotoğraf severlerle bir araya gelme şansı yakaladık." dedi.
Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç'ta, "Güzel bir çalışma oldu. Fotoğraf Sanatçısı Faruk Akbaş hocamızı Erzincan'da misafir ettik. Bu eğitim kapsamında birçok alanda fotoğraf tutkununu bir araya getirmiş olduk." diye konuştu.
Fotoğraf Sanatçısı Faruk Akbaş ise, "Erzincan Fotoğraf Etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleşti. Ülkemizin kültür ve sanat çalışmalarına ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Hep birlikte üretmenin ve paylaşmanın keyfini yaşadık burada" ifadelerine yer verdi.
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