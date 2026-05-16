Fuat Başar ve sekiz kuşak öğrencilerinin eserleri "Fuadname Hat ve Ebru Sergisi"ne buluştu

Sanat hayatının 50. yılını kutlayan şair, hat ve ebru sanatçısı Fuat Başar ve öğrencilerinin "Fuadname Hat ve Ebru Sergisi", Erzurum Müzesi'nde açıldı.

Hat ve ebru sanatının yaşayan ustalarından Fuat Başar, yarım asrı aşan sanat serüvenini "Fuadname Hat ve Ebru Sergisi" ile bu defada memleketi Erzurum'da sanat severlerle buluşturdu. Hamid Aytaç ve Mustafa Düzgünman geleneğinden gelen sanatçı, hem uluslararası tanınırlığı hem de yetiştirdiği talebelerle Türk-İslam sanatlarının çağdaş temsilinde önemli bir konumda bulunuyor. Sergi, sekiz kuşağı kapsamasıyla, geleneksel sanatların kuşaklar arası aktarımını ve kültürel sürekliliğini görünür kılıyor. Küratörlüğünü Şükran Aydın'ın üstlendiği "Fuadname Hat ve Ebru Sergisi", sanatçının 50 yıllık üretim sürecini merkezine alırken, aynı gelenekten gelen sekiz kuşaktan sanatçının eserlerini bir araya getiriyor.

"Erzurum'da olmaktan mutluyum"

2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Fuat Başar, ayrıca UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras çalışmaları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2009 yılında "Yaşayan İnsan Hazinesi" unvanıyla onurlandırıldı. Erzurum Müzesi'ndeki serginin kendisi için ayrı bir anlamı olduğunu vurgulayan Fuat Başar, "Zorlu yollardan ve süreçlerden buraya geldik. Ama çok mutluyum. 50 yıla sığan 8 neslin eserleri burada var. Ailem, dostlarımla buluştum. Sergileri birleştiricidir. İnşallah sanatımız ve eserlerimiz geleceğe en iyi şekilde aktarılır. Çok mutlum" dedi. "Fuadname Hat ve Ebru Sergisi"nin açılışına Erzurum Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Ergün Engin ve davetliler katıldı. Sergi 15 Mayıs-7 Haziran 2026 tarihleri arasında Erzurum Müzesi'nde gezilebilecek.

Fuat Başar, 7 Mart 1953'te Erzurum'da doğdu. Türkiye'nin yaşayan en önemli hat ve ebru sanatçılarından biri olarak kabul edilen bir sanatçıdır. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördüğü yıllarda sanata yönelen Başar, 1976'da hüsn-i hat sanatına ilgi duymaya başlamış, 1977'de ise ebru sanatına olan tutkusu nedeniyle Mustafa Düzgünman'a mektup yazarak eğitim sürecini başlatmış, aynı dönemde Hamid Aytaç ile de yazışarak hat dersleri almıştır. 1980 yılında tıp eğitimini bırakarak sanat yolculuğunu sürdürmek için İstanbul'a taşınan Başar, 10 Eylül 1980'de Hamid Aytaç'tan hat icazeti almış, 10 Eylül 1989'da ise Mustafa Düzgünman'dan biri Osmanlı Türkçesi olmak üzere üç ebru icazeti almıştır. Kendi atölyesini kurarak hem hat hem ebru alanında profesyonel çalışmalar yürüten sanatçı, yüzlerce öğrenci yetiştirerek geleneksel sanatların yeni kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol oynamıştır. Ulusal ve uluslararası alanda 350'den fazla kişisel ve karma sergiye katılan Başar, Amerika, Almanya, Japonya ve Malezya gibi birçok ülkede ebru sanatının tanıtımına katkı sağlamış, ayrıca ebru sanatının fizikokimyası üzerine çalışmalar yapmış, kitaplar ve makaleler kaleme almış, radyo ve televizyon programları ile belgesellerde yer almıştır. Eserleri yurt içi ve yurt dışındaki koleksiyonlarda ve müzelerde bulunan sanatçı, 2019 yılında geleneksel sanatlar alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüş, sanat ve ebru sanatlarını yeni nesillere aktarmadaki gayretleriyle takdir edilmiştir. Günümüzde de kendi atölyesinde üretmeye, öğretmeye ve geleneksel sanatların değerini yaşatmaya devam etmektedir. - ERZURUM