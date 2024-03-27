Galata Kulesi Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Galata Kulesi Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul'un simgesi olan Galata Kulesi, restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatıldı. Kule etrafı inşaat filesiyle sarıldı ve iskeleler kuruldu. Kubbe ise demir parmakların ardına gizlendi. Restorasyon çalışmalarının Nisan sonunda tamamlanması planlanıyor.

27.03.2024 00:21
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Galata Kulesi inşaat filesiyle sarıldı

İSTANBUL - Restorasyon çalışmaları çerçevesinde geçen ay ziyarete kapatılan Galata Kulesi'nin etrafı inşaat filesiyle sarılırken, iskelelerin kurulduğu görüldü. İstanbul'un simgesi tarihi kulenin kubbesi de demir parmakların ardına gizlendi. Galata Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi.

Galata Kulesi, 1 Kasım 2023 tarihinde başlayan restorasyon çalışmaları çerçevesinde 8. katı ziyarete kapatılmıştı. Süreç içerisinde tarihi kulenin 63 metre yükseklikteki 270 kiloluk bakır alemi restore edilerek nefes kesen bir operasyonla 4 parça halinde takılmıştı. Devam eden çalışmalarda, yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmalar gerçekleştirilmişti. 23 Şubat'ta, tarihi yapının tamamı, dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları kapsamında ziyarete kapatılmıştı.

Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları sürdürülüyor

674 yıllık tarihi kulenin çevresinin iskeleyle örüldüğü ve etrafının da yeşil bir inşaat filesiyle sarıldığı görüldü. Öte yandan, İstanbul'un simgesi tarihi kulenin kubbesi de demir parmakların ardına gizlendi. Ziyaretçiler tarihi kule tekrar eski görünümüne kavuşmasını beklerken, restorasyon çalışmalarının Nisan sonuna doğru tamamlanacağı da öğrenildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Galata Kulesi Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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