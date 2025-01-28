GAÜN Rektörü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kültür Sanat

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Doğan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" adlı fotoğrafını seçen Doğan, Doğal Yaşam ve Çevre kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş" adlı fotoğraf ile Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" adlı fotoğrafa oy verdi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" fotoğrafına oy veren Doğan, aynı kategoride Hakan Akgün'ün " Çanakkale'de zaman kırılması" fotoğrafına da oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" ile Mustafa Kılıç'ın "Hüzme" adlı fotoğrafa oy veren Doğan, "Spor" kategorisinde ise Samır Jordamovıc'in "Gece atlayışı" ve Hakan Akgün'ün "Cedi" fotoğrafına oy verdi.

Doğan, oylamanın ardından AA muhabirine fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu söyledi.

Fotoğrafın önemine değinen Doğan, "Burada fotoğrafçılığın ne kadar büyük bir sanat olduğunu anladım. Sayfalarca anlatılamayan şeyleri bir karede nasıl güzel bir sanat haline getirildiğini burada görmüş oldum. Öncelikle fotoğrafı çeken bütün foto muhabirlerinin ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel fotoğraflar çekilmiş. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.