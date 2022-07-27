Esra Kazancıbaşı Öztekin, Rasim Öztekin'le geçen 20 yıllık aşkın hikayesini anlattı Açıklaması

Gazeteci yazar Esra Kazancıbaşı Öztekin, eşi oyuncu Rasim Öztekin'e ithaf ettiği "Sonsuz Aşk… Rasim'im" adlı kitabının lansmanı gerçekleştirdi.

D&R Kanyon mağazasında gerçekleşen tanıtım ve imza günü etkinliğine, Rasim Öztekin'in yakın dostları Birol Güven ve Burcu Güven, Müfit Can Saçıntı, Aydın Sarman, Ahmet Kural, İlker Ayrık, Semra Akarol, Cansın Akarol ve Vecihi Tokuç'un yanı sıra sanatçının sevenleri katıldı.

Esra Kazancıbaşı Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rasim Öztekin'le 20 yıllık birlikteliklerini anlattığını aktararak, hikayenin 35'li yaşlarında iki insanın birbiriyle yıllar sonra karşılaştıkları bir aşk öyküsü olduğunu söyledi.

"Türk halkı Rasim'i hep insanları güldürürken tanıdı ama sağlıkla ilgili sıkıntıları vardı"

Öztekin, Rasim Öztekin'in bir sanatçı olarak bilinmeyenlerini de göstermek istediğini belirterek, "Türk halkı Rasim'i hep ekran karşısında insanları güldürürken tanıdı ama o dönemlerde dışarıya yansıtmadığımız sağlıkla ilgili pek çok sıkıntıları vardı." dedi.

Rasim Öztekin'le zor zamanlarda hayatı paylaştıklarına işaret eden Esra Kazancıbaşı Öztekin, "Olumlu düşünce gücünün hayatımızda çok önemli bir yeri oldu. Günümüzde insanların sevgiye büyük açlığı var. Kitap aslında sevgiyi arayan herkese şifa getirecek, umut olacak çok güzel mesajlar barındırıyor." ifadelerini kullandı.

Öztekin, okuyucuların ilgisi çekecek başlıklara yer verdiğine dikkati çekerek, "Mesela GORA filminin perde arkası ve onun yaşadıkları, Galatasaray sevdası ve maçlardaki anıları, 'Kavuk' devir törenindeki anlar, neden kabul ettiği ve sonrasında neler yaşadığıyla ilgili pek çok detayı okurlar farklı başlıklarda okuyacaklar." diye konuştu.

"Halkımız Rasim Ağabeyle neleri varsa paylaşırdı"

Yapımcı Birol Güven de, kitapta okuyucuların Rasim Öztekin'in sanat hayatının dışında bir anlatıya da rastlayacaklarını söyledi.

Oyuncu Müfit Can Saçıntı ise Rasim Öztekin ile bir program için gittikleri bir Anadolu seyahatinden bahsederek, "İnsanlar onu her gördüğünde ona hürmet eder ve davette bulunurlardı. Hatta bir öğlen vakti duvar dibinde küçük bir taburede oturan biri bizi görünce 'O, Rasim abi buyur gel' dedi. Sağına sola baktı ikram edecek bir şey bulamadı sonra, 'Abi ben çekileyim buyur sen gölgede dur' dedi. Yani halkımız Rasim Ağabeyle neleri varsa paylaşırdı." dedi.

Öztekin'in kendisinin yönetmen olmasına vesile olan kişi olduğunu ifade eden Saçıntı, "Neredeyse yer aldığım bütün projelerde onun bir desteği olmuştur." diye konuştu.

"Hala hayatımda Rasim Ağabey'in desteklerini hissediyorum"

Oyuncu Ahmet Kural, Rasim Öztekin'le çok fazla başarılı işler yaptıklarını, onun olmadığı projelerde başarısız olacaklarını düşündüklerini dile getirerek, "Ben hala hayatımda Rasim Ağabey'in desteklerini hissediyorum. Kendimi çok şanslı hissediyorum ve hala Rasim abinin bu kitap vesilesiyle iyilik yaptığına inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Oyuncu İlker Ayrık da Rasim Öztekin ile abi kardeş ilişkilerinin olduğuna değinerek, "Geniş Aile dizisinde onun damadını oynuyordum, Seksenler dizisinde ise oğlunu oynamaya başladım. Kendimi aileye daha fazla girdiğim için rütbe kazanmış olarak görüyordum. Daha fazla evladı olduğum için. Ben ona her zaman Rasim diye hitap ederdim. Rasim abi diye değil. Çünkü yaşıtım gibiydi. Benden daha genç, daha dinamikti. Çok özeldi hepimiz için." ifadelerini kullandı.

Esra Kazancıbaşı Öztekin, geçen yıl vefat eden eşiyle geçen 20 yılı anlattığı "Sonsuz Aşk... Rasim'im" kitabının gelirlerini 6 öğrencinin tiyatro eğitimi gördüğü ÇYDD Rasim Öztekin Tiyatro Bursu için bağışladı.