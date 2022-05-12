Gaziantep'de çölyak hastalarının baklava sevinci - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'de çölyak hastalarının baklava sevinci

12.05.2022 11:59
Gaziantep'de çölyak hastalarının baklava sevinci

Gaziantep'in Nizip Belediyesi ilçede yaşayan çölyak hastalarına gulitensiz olarak yapılan baklava ikram etti.

Gaziantep'in Nizip Belediyesi ilçede yaşayan çölyak hastalarına gulitensiz olarak yapılan baklava ikram etti.

Rahatsızlıklarından dolayı glutensiz gıdalarla beslenmek zorunda olan ancak bu ürünlerin maliyetinin yüksek olması nedeniyle temin etmekte zorlanan vatandaşlara ücretsiz glutensiz gıda desteği sağlayan Nizip Belediyesi, hastalıkları nedeniyle baklava tüketemeyen çölyak hastalarını unutmadı.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın talimatıyla çalışma başlatan ekipler, çölyak hastaları için glutensiz baklava hazırlattı.

Hazırlanan baklavalar, Nizip Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programla belirlenen ailelere dağıtıldı.

Hastalıkları nedeniyle her gıdayı tüketemeyen hastalara baklava ikmarımını ise Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı yaptı.

Kaymakam Çağlar, yaptıkları hizmetten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür ederek, çölyak hastaları için belirlenen tarihlerde sağlanan gıda desteğine devam edeceklerini belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise çölyak hastalarının sesine duyarsız kalmadıklarını belirterek, "Bu kapsamda glutensiz gıda yardımı taleplerini değerlendirerek harekete geçtik ve maliyeti yüksek olan bu gıdaları belediye olarak ücretsiz karşılıyoruz. Bunun yanında yine bir ilk yaparak bu hastalarımız için özel olarak baklava hazırlatıp kendilerine ikramda bulunduk. Vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını karşılama yönündeki çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Hastalığı nedeniyle 6 yıldır baklava yiyemediğini belirten Elif Avcı da, "Allah razı olsun belediyemizden bugün biz çölyak hastaları için çok güzel bir çalışma yapmışlar. Ben 6 yıldan bu yan ilk kez baklavanın tadına bakıyorum gerçekten çok güzel bir şey belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

YORUMLAR
500
Çölyak hastaları piknikte buluştu Çölyak hastaları piknikte buluştu Çölyak hastaları farkındalık yürüyüşü düzenledi Çölyak hastaları farkındalık yürüyüşü düzenledi DİYARBAKIR'DA ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN YÜRÜDÜLER DİYARBAKIR'DA ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN YÜRÜDÜLER

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep'de çölyak hastalarının baklava sevinci - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Finlandiya'dan Rusya'yı çok kızdıracak açıklama: Derhal NATO üyeliğine başvurulmalı
11:46 "Dünyanın en değerli şirketi" unvanı artık Apple'ın değil
11:45 Tuğba Ekinci'den eşinden boşanan eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'a sert sözler: Adam olmadın gitti! Kız verilecek son insansın, şan babası
11:42 Galatasaray'ın eski futbolcusu Okan Buruk'tan açıklama: Galatasaray'a hizmet etmek isterim
11:24 "Kaşıkçı Elması çalındı" iddiası ortalığı karıştırdı! Henüz resmi açıklama gelmedi
11:10 Yılmaz Büyükerşen'den Eskişehir'deki yasaklara karşı özgürlük çağrısı: Festival yasağı kararından geri dönün
11:04 Özdağ, Soylu'nun, "Hayvandan aşağı bir adam" sözlerine dava açtı! Dava kazanılırsa sokak hayvanlarına mama alınacak
11:00 Azovstal'da mahsur kalan Ukraynalı komutandan Elon Musk'a çağrı: Arabulucu bir ülkeye gitmemize yardım edin
10:07 En düşük gelir Van, Muş, Bitlis, Hakkari olurken, yoksulluk oranın en yüksek olduğu yer Adana ve Mersin oldu
10:48 Demirtaş'tan 'aydınlar heyeti' önerisi: Bizim hayalimizdeki Türkiye bir çiçek bahçesidir, tek ırk değil tek yürektir!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 12:04:15. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'de çölyak hastalarının baklava sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement