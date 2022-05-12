Gaziantep'de çölyak hastalarının baklava sevinci - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip Belediyesi ilçede yaşayan çölyak hastalarına gulitensiz olarak yapılan baklava ikram etti.

Rahatsızlıklarından dolayı glutensiz gıdalarla beslenmek zorunda olan ancak bu ürünlerin maliyetinin yüksek olması nedeniyle temin etmekte zorlanan vatandaşlara ücretsiz glutensiz gıda desteği sağlayan Nizip Belediyesi, hastalıkları nedeniyle baklava tüketemeyen çölyak hastalarını unutmadı.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın talimatıyla çalışma başlatan ekipler, çölyak hastaları için glutensiz baklava hazırlattı.

Hazırlanan baklavalar, Nizip Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programla belirlenen ailelere dağıtıldı.

Hastalıkları nedeniyle her gıdayı tüketemeyen hastalara baklava ikmarımını ise Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı yaptı.

Kaymakam Çağlar, yaptıkları hizmetten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür ederek, çölyak hastaları için belirlenen tarihlerde sağlanan gıda desteğine devam edeceklerini belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise çölyak hastalarının sesine duyarsız kalmadıklarını belirterek, "Bu kapsamda glutensiz gıda yardımı taleplerini değerlendirerek harekete geçtik ve maliyeti yüksek olan bu gıdaları belediye olarak ücretsiz karşılıyoruz. Bunun yanında yine bir ilk yaparak bu hastalarımız için özel olarak baklava hazırlatıp kendilerine ikramda bulunduk. Vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını karşılama yönündeki çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Hastalığı nedeniyle 6 yıldır baklava yiyemediğini belirten Elif Avcı da, "Allah razı olsun belediyemizden bugün biz çölyak hastaları için çok güzel bir çalışma yapmışlar. Ben 6 yıldan bu yan ilk kez baklavanın tadına bakıyorum gerçekten çok güzel bir şey belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.