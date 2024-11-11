Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 1100 Yavru Doğdu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 1100 Yavru Doğdu

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı\'nda 1100 Yavru Doğdu

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 10 ayda 1100 yavru doğdu, hayvan sayısı yıl sonuna kadar 8000'i aşacak.

11.11.2024 11:16
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Büyüklüğü ve barındırdığı hayvan türleriyle dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 10 ayda kangurudan yaban koyunlarına çeşitli türlerde 1100 yavru dünyaya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulan Doğal Yaşam Parkı, birçok yırtıcı hayvan türü başta olmak üzere kangurudan kızıl geyiğe, maymunlardan aslanlara kadar çok sayıda canlıyı bünyesinde barındırıyor.

Büyüklük bakımından Türkiye'de en büyük, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada olan ve 380 türden hayvanın bulunduğu Doğal Yaşam Parkı'nda 10 ayda 1100 yavru dünyaya gözlerini açtı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, her yıl yavru sayısının arttığını söyledi.

Ocak ayından bu yana birçok hayvan türünde 1100 doğumun gerçekleştiğini belirten Özsöyler, "Özellikle kanguru, kızıl geyik ve beyaz geyiklerden, yaban koyunlarından, bizonlarımızdan yavrular almış bulunmaktayız. Geçen sene biraz daha azdı, her sene yavrularımız arttıkça buna bağlı doğumların sayısı da artıyor." dedi.

Doğum sayısındaki artışların hayvanların dengeli beslenmesi ve bulundukları alandaki mutluluklarıyla orantılı olduğunu ifade eden Özsöyler, bu yılki artışın hayvanların mutluluğunu gösterdiğini söyledi.

Hayvan sayısının yıl sonuna kadar 8 bini aşması bekleniyor

Geçen yıl 910 doğum olduğunu, bu yıl ise 10 ayda bu rakamın üzerine çıktıklarını dile getiren Özsöyler, şunları kaydetti:

"Burada hayvanların takip formu var. Yemeleri, içmeleri, vitaminleri, aşıları sürekli takip halinde. Hayvanlara doğal yaşam alanına uygun barınaklarda baktığımız için kendini mutlu hissediyor. Böylelikle doğum oranları da artıyor. Burada çalışanların en azı 19-20 yıllık personel. Böyle olunca hem hayvan kendileriyle içgüdüsel olarak bağlantı kuruyorlar hem de personel onunla bağ kuruyor. Ondan zarar gelmeyeceğini bildiği için hayvan rahat ediyor ve bu doğum oranlarına yansıyor."

Özsöyler, yavruların ziyaretçilerden ilgi görmesinin kendilerini mutlu ettiğini, yıl sonuna kadar hayvan sayısının 8 binden fazla olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 1100 Yavru Doğdu - Son Dakika

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