Gaziantep'in kitap doktoru eskiyen kitaplara hayat veriyor

Kültür Sanat

10 metrekarelik küçük dükkanında eskiyen kitaplara hayat veriyor

Gaziantep'in kitap doktoru ağlayan kitaplara şifa oluyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 65 yaşındaki Ömer Faruk Cengiz, yılların birikimi ve hünerli elleriyle, eskiyen ve tahrip olan Kuran-ı Kerim ile diğer kitapları yeniden hayata döndürüyor.

Gaziantep'te yaşayan 65 yaşındaki Ömer Faruk Cengiz, yıllar önce Mersin'de kitap ciltleme sanatını öğrendikten sonra Gaziantep'te kitap onarma ve ciltleme işi yapmaya başladı. Cengiz, 40 yılı aşkındır sürdürdüğü kitap onarma ve ciltleme işini, Gaziantep'in tarihi Mecidiye Han'da açtığı 10 metrekarelik küçük dükkanında büyük bir özenle sürdürüyor. Ömer Faruk Cengiz, yılların birikimi ve hünerli elleriyle, eskiyen ve tahrip olan Kuran-ı Kerim ile diğer kitapları yeniden hayata döndürüyor.

"Bizim işimizin özelliği çok emek harcamak"

Mesleği ile ilgili bilgi veren Cengiz, "Bu işe Mersin'de başladım. Bizim işimizin özelliği çok emek harcamak. Bir Kuran-ı Kerim'i bir haftada yapıyoruz. Ben burada genellikle Kuran-ı Kerim'leri eski haline getiriyorum. Osmanlı dönemine ait kitapları da eski haline getiriyorum. Gelen müşteri çok yok. Fakat ben çok iş yapıyorum. Randevu ile çalışıyoruz. Genellikle Kuran-ı Kerim getiriliyor. Getiren müşterilerin büyük bir kısmı kadın" dedi.

"Gaziantep'e ilk geldiğimde kitapların ağladığını gördüm"

Kitapları tekrar hayata döndürmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Cengiz, "Bu işi öğrenmek isteyen kimse yok. İnsanlar artık masa başında para kazanmak istiyor. Emek vererek iş yapmak istemiyor. Bir şey üretmek kadar güzel bir şey yok. Okunamaz halde olan kitapları okunacak hale getiriyorum. Gaziantep'e ilk geldiğimde kitapların ağladığını gördüm. Bu yüzden mesleğe devam etmeye karar verdim. Bir kitabın oluşumunda dakikalarca emek vardır. Biz de bu emeği tekrar hayata döndürüyoruz. Beni mutlu eden de bu kitapları hayata döndürmek. Fiyatlar kitapların büyüklüğüne ve yıpranmışlıklarına göre değişiyor" diye konuştu.