Gaziantep'in kitap doktoru eskiyen kitaplara hayat veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Gaziantep'in kitap doktoru eskiyen kitaplara hayat veriyor

Gaziantep'te yaşayan 65 yaşındaki Ömer Faruk Cengiz, yılların birikimi ve hünerli elleriyle, eskiyen ve tahrip olan Kuran-ı Kerim ile diğer kitapları yeniden hayata döndürüyor.

17.07.2024 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 metrekarelik küçük dükkanında eskiyen kitaplara hayat veriyor

Gaziantep'in kitap doktoru ağlayan kitaplara şifa oluyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 65 yaşındaki Ömer Faruk Cengiz, yılların birikimi ve hünerli elleriyle, eskiyen ve tahrip olan Kuran-ı Kerim ile diğer kitapları yeniden hayata döndürüyor.

Gaziantep'te yaşayan 65 yaşındaki Ömer Faruk Cengiz, yıllar önce Mersin'de kitap ciltleme sanatını öğrendikten sonra Gaziantep'te kitap onarma ve ciltleme işi yapmaya başladı. Cengiz, 40 yılı aşkındır sürdürdüğü kitap onarma ve ciltleme işini, Gaziantep'in tarihi Mecidiye Han'da açtığı 10 metrekarelik küçük dükkanında büyük bir özenle sürdürüyor. Ömer Faruk Cengiz, yılların birikimi ve hünerli elleriyle, eskiyen ve tahrip olan Kuran-ı Kerim ile diğer kitapları yeniden hayata döndürüyor.

"Bizim işimizin özelliği çok emek harcamak"

Mesleği ile ilgili bilgi veren Cengiz, "Bu işe Mersin'de başladım. Bizim işimizin özelliği çok emek harcamak. Bir Kuran-ı Kerim'i bir haftada yapıyoruz. Ben burada genellikle Kuran-ı Kerim'leri eski haline getiriyorum. Osmanlı dönemine ait kitapları da eski haline getiriyorum. Gelen müşteri çok yok. Fakat ben çok iş yapıyorum. Randevu ile çalışıyoruz. Genellikle Kuran-ı Kerim getiriliyor. Getiren müşterilerin büyük bir kısmı kadın" dedi.

"Gaziantep'e ilk geldiğimde kitapların ağladığını gördüm"

Kitapları tekrar hayata döndürmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Cengiz, "Bu işi öğrenmek isteyen kimse yok. İnsanlar artık masa başında para kazanmak istiyor. Emek vererek iş yapmak istemiyor. Bir şey üretmek kadar güzel bir şey yok. Okunamaz halde olan kitapları okunacak hale getiriyorum. Gaziantep'e ilk geldiğimde kitapların ağladığını gördüm. Bu yüzden mesleğe devam etmeye karar verdim. Bir kitabın oluşumunda dakikalarca emek vardır. Biz de bu emeği tekrar hayata döndürüyoruz. Beni mutlu eden de bu kitapları hayata döndürmek. Fiyatlar kitapların büyüklüğüne ve yıpranmışlıklarına göre değişiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep'in kitap doktoru eskiyen kitaplara hayat veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 Tavuk çiftliğinde cinayet Polis her yerde İYİ Partili ismi arıyor Tavuk çiftliğinde cinayet! Polis her yerde İYİ Partili ismi arıyor
18:21 7 ağır vasıta birbirine girdi Otoyolun savaş alanına döndüğü kazada ölü ve yaralılar var 7 ağır vasıta birbirine girdi! Otoyolun savaş alanına döndüğü kazada ölü ve yaralılar var
16:34 Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı
14:44 Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
20:13 Fazla kilolarıyla gündem olmuştu Ndombele’den çok konuşulacak Galatasaray itirafı Fazla kilolarıyla gündem olmuştu! Ndombele'den çok konuşulacak Galatasaray itirafı
19:20 Haftalar sonra yavrusunu kucağına alacaktı 26 yaşındaki annenin ölümünde kahreden detay Haftalar sonra yavrusunu kucağına alacaktı! 26 yaşındaki annenin ölümünde kahreden detay
19:16 Yargıtay, Genelkurmay çatı davasıyla ilgili karar verdi FETÖ’cüler artık içeriden çıkamayacak Yargıtay, Genelkurmay çatı davasıyla ilgili karar verdi! FETÖ'cüler artık içeriden çıkamayacak
18:32 Fenerbahçe’ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş’a veda etti Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş'a veda etti
17:49 Bastonlu 70 yaşındaki adama pusu kurup gözünü kırpmadan dayak attı Bastonlu 70 yaşındaki adama pusu kurup gözünü kırpmadan dayak attı
17:09 8 milyon euro ödenecek Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’i KAP’a bildirdi 8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi
16:45 İmamoğlu’na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı
16:26 Erden Timur’dan olay yaratacak sözler: Bana ’’Enayi’’ dediler Erden Timur'dan olay yaratacak sözler: Bana ''Enayi'' dediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 20:33:41. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'in kitap doktoru eskiyen kitaplara hayat veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement