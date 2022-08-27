Gaziantep'te aileler macera parkıyla stresten uzaklaşıyor

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren Erikçe Macera Parkı'nda aileler ve çocuklar, doğayla buluşup şehrin stresinden uzaklaşıyor.

Yaz aylarında Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Erikçe Ormanı'nda kurulan macera parkı, 15 Haziran-15 Eylül'de sıra dışı aktivitelere ilgi duyan aile ve çocuklara hizmet veriyor.

Kampa gelen aileler, kamp liderleri nezaretinde ilk gün ormanlık alanda ve çevresinde neler yapılacağıyla ilgili oryantasyon eğitimi alıyor.

Daha sonra çam ağaçları arasına çadırlarını kuran aileler, geleneksel oyunların yanı sıra okçuluk, tırmanma, bisiklet, yüksek aktivite parkurları, voleybol, futbol ve ip parkuru gibi etkinliklerle zihinlerini dinlendiriyor.

Doğaseverler, eğitmenlerin kontrolünde gerçekleştirilen uygulamalarda, ahşap merdivenlerle ulaşımın sağlandığı yüksek aktivite parkurlarında komandolar gibi engelleri aşıyor, bazen de ok atarak belirlenen hedefleri vurmaya çalışıyor.

Yüksek efor sarf ederek tırmanma duvarına çıkanlar, kullanılan özel aparatlar sayesinde metrelerce yüksekten aşağıya kendilerini bırakıyor.

Kamp süresince doğayla iç içe yaşam süren aileler, orman arazilerinde temizlik faaliyeti de yürütüyor.

Erikçe Macera Parkı Tesis Amiri Çetin Yıldız, AA muhabirine, Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi üzerinden başvuruları aldıklarını söyledi.

Aileleri sırayla kampta ağırladıklarını anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Listemizde 850 ailemiz var. Bir kısmını bitirdik, hala devam ediyoruz. Aileler ilk geldiğinde gruplara ayırıyoruz. 25 kamp eğitmenimiz var. Ailelere oryantasyon eğitimi veriyor. Burayı önce tanıtıyoruz ki kazaya sebebiyet verilmesinler. Daha sonra kendilerine malzeme veriyoruz. Orman içerisinde çadır alanları var, buraya çadırlarını kuruyorlar. Ormanlık alana kuruyoruz ki şehir psikolojisinden çıksınlar. Özellikle karanlık bir alan seçtik. Çadır kurabilen aileler varsa biz müdahale etmiyoruz. İlk defa çadır kuran kişiler varsa da yardım ediyoruz. Daha sonra aktivitelerimiz başlıyor."

"Kullandıkları alanları kendileri temizliyorlar"

Yıldız, parkta birçok spor faaliyeti bulunduğunu ve bunların başında doğa sporlarının olduğunu ifade etti.

Ailelerin boş vakti olmasın diye birçok etkinlik düzenlediklerini anlatan Yıldız, "Her aktivitenin başında uzman sorumlumuz var. Aileler, doğa mücadelesini öğrensinler diye kullandıkları alanları kendileri temizliyor. Orman alanlarını temiz tutmaları için böyle bir uygulama yaptık." diye konuştu.

Yıldız, ailelerin buradan mutlu ayrıldığını kaydetti.

Aileler de memnun

Macera kampına ailesiyle gelen Duygu Özkan da kampta heyecanlı vakit geçirdiklerini söyledi.

Kamp süresince birçok aktiviteyi öğrendiklerini dile getiren Özkan, "Ailelerin burada olması daha da güzel. İlk kez böyle bir yere geldik. Çocuklarımız ve bizim için çok farklı bir etkinlik oldu, çok memnun kaldık. Kendi alan temizliğimizi kendimiz yapıyoruz, dağıttığımız yerleri toparlıyoruz. Öncelikle araba ve korna sesi yok. Çok fazla ışık yok ve çok sakin bir yer. Kuş cıvıltıları, ağaçlar bize çok güzel geliyor. İnsanın ruhunu dinlendiriyor." dedi.

Kampa katılan 9 yaşındaki Elif Aslan ise parkı çok beğendini anlattı.

Eğitmenler eşliğinde parkurlarda eğitim aldığını belirten Aslan, "Tırmanma yerleri ve okçuluk alanları var. Her şey çok eğlenceli ve çok güzel. Buraya gelince sürekli eğleniyorum. Yorgunluğumu unutuyorum. Kamptan sonra derslerime daha dikkatli çalışabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Kampa ailesiyle katılan Elif Özer de arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geldiğini ve doğayla baş başa zaman geçirmekten keyif aldığını kaydetti.