Gaziantep\'te beyin ameliyatı geçiren genç, resim kursuyla hayatını değiştirdi

Kültür Sanat

Gaziantep'te 6 kez beyin ameliyatı geçiren, 6 ay komada kalan ve görme kaybı yaşayan gencin hayatı, annesinin yönlendirmesiyle başladığı resim kursuyla değişti.

30 yaşındaki Ayhan Ay'a, 12 yıl önce, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yaptırdığı kontrollerde beyinde su birikmesi (hidrosefali hastalığı) teşhisi konuldu.

Birçok hastaneye ve doktora giden Ay, 2 yılda 6 kez beyin ameliyatı geçirdi, 6 ay komada kaldı.

Yaklaşık 2 yıl yaşadığı görme kaybı nedeniyle "kitap dahi okuma, gözlerini yorma" uyarılarına rağmen annesinin tavsiyesiyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) bünyesindeki resim kursuna başladı.

GASMEK'le hayata tutunan Ay, diğer kurslara da giderek kendisini geliştirdi ve öğretmenlerinin tavsiyesiyle güzel sanatlar fakültesi hazırlık kurslarına üniversiteye hazırlandı.

İlk denemede başarılı olamayan Ay, pes etmeyerek hazırlandığı ikinci yılında Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kazandı.

Kurstaki öğretmenleriyle iletişimini koparmayan Ay, üniversiteyi dereceyle bitirdi. Ay, öğretmenlerinin de tavsiyesiyle başladığı GASMEK'te, yeni ressamlar yetiştiriyor.

Ayhan Ay, AA muhabirine, ailesinin ve öğretmenlerinin kendisine hep destek olduğunu söyledi.

Zorlu hastalık sürecinin ve eğitim hayatının ardından GASMEK'te usta öğretici olarak göreve başladığını anımsatan Ay, "Hastalıktan, o sıkıntılı günlerden biraz daha sıyrılıp daha mutlu daha huzurlu bir döneme girdim." dedi.

GASMEK'in kendisinin ikinci ailesi olduğunu belirten Ay, "Hayatımın en güzel yılları hastanede geçti. Ben artık umudumu kaybetmiştim. Gözlerimi kaybettim, sürekli beyin ameliyatı oldum, en son komaya girmiştim. Hastane koridorlarından sanat koridorlarına, sonra akademiye geçmek zor bir süreçti ama bu zorluğu başardım. İnsan istekli, azimli olursa yapabilir." diye konuştu.

Ay, GASMEK'te yaşadıkları tecrübeleri, gençlere aktararak azimli gençler yetiştirmeyi istediğini vurguladı.

"Öğrencimdi şimdi aynı atölyeyi paylaşıyoruz"

Resim öğretmeni Neslihan Arıcı da birçok öğrenciyi sanatla buluşturduklarını belirterek, şunları anlattı:

"Bunlardan biri de Ayhan, çok azimli, çalışkan ve derslerine düzenli gelen bir öğrenciydi. Onu azmine, yeteneğine istinaden sınava hazırladım. Birlikte güzel bir süreç geçirdik ve kazandı. Üniversite eğitimi tamamladıktan sonra bu süreçte irtibatımız kopmadı. Sonra GASMEK'e eğitici olarak aldık. Atölyemizi beraber kullanıyoruz. Bir öğrenciyi yetiştirip, emek verip başarılı olduğunu görüp meslektaş olmak bir öğretmen için gurur verici. Bu gururu da sürekli yaşıyoruz, GASMEK'ler bunun için var."