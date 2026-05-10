Şahin, Anne Bebek Festivali'nde ailelerle buluştu

10.05.2026 16:43  Güncelleme: 16:44
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu yıl ikincisi düzenlenen Anne Bebek Festivali'nde aileler ve çocuklarla bir araya geldi. Festivalde çocuklara yönelik etkinlikler, konserler ve ebeveynlere yönelik bilgilendirici söyleşiler yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu yıl ikincisi düzenlenen Anne Bebek Festivali'nde aileler ve çocuklarla bir araya gelerek annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Anne Bebek Festivali, 09-10 Mayıs 2026 tarihlerinde Festivaller Parkı'nda gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festival alanını dolaşarak stantları ziyaret etti, etkinlikler hakkında bilgi aldı. Çocuklarla yakından ilgilenen Şahin, ailelerle sohbet ederek Anneler Günü dolayısıyla annelerin gününü kutladı.

Festivalde çocuklara yönelik sahne gösterileri, konserler, atölyeler, yarışmalar ve oyun alanları yer aldı. Ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirdiği etkinlikte eğlence, sanat, eğitim ve sosyal faaliyetler bir araya getirildi.

Program kapsamında Konser Adam, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Koroları, Hayvanlar Alemi Dans Gösterisi, mini disko, cambaz gösterileri ve masal anlatımı çocuklarla buluştu.

Ebeveynlere yönelik söyleşi ve bilgilendirici etkinliklerin de düzenlendiği festivalde çocuk gelişimi, sağlıklı ebeveynlik, dijital çağda çocuk yetiştirme, hamilelik süreci, çocuk sağlığı, alerji ve beslenme konularında uzman isimler ailelerle bir araya geldi.

"Annenin çocuğa bakışında çok özel bir sevgi var"

Festivalde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, annelerin çocukları için büyük bir özveri gösterdiğini belirterek, "Tomurcuklarımızı ve onları yetiştiren annelerimizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Anneler Gününüz kutlu olsun. Çok özel bir gündeyiz. Bu özel günde bizi yalnız bırakmayan annelerimize, arkamızda dağ gibi duran babalarımıza teşekkür ediyorum. Anne, bir annenin çocuğa bakışındaki özel bakış demek. Bir çocuğun 'anne' dediği zamanki o özel ses yalnızca biyolojik bir yakınlık değildir. Kalpten kalbe giden çok özel bir sevgi, muhabbet, dua, güven, yuva ve büyük bir özveri vardır" dedi.

Her annenin en büyük dileğinin çocuğunu en iyi şekilde yetiştirmek olduğunu ifade eden Şahin, "Her bir annenin en büyük dileği, 'Benim çocuğum benden daha iyi yetişsin, benim çektiğim zorlukları çekmesin, her şeyin en iyisine layık olsun' demesidir. Bunun içinde büyük bir merhamet, şefkat ve katıksız bir sevgi vardır" şeklinde konuştu.

"Aile dostu büyükşehir nasıl olur, bunu çalıştık"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak çocuk, bebek, kadın ve aile dostu hizmet anlayışıyla çalıştıklarını dile getiren Şahin, "Gaziantep Büyükşehir olarak aile dostu büyükşehir nasıl olur, bunu çalıştık. Daha bebeklerimiz anne karnındayken 'Anneye süt, bebeğe can' dedik. Bebeklerimiz prematüre doğmasın istedik. Bebek sahibi olmak isteyen ailelere destek olduk. Küçük bir dokunuşun nasıl büyük bir sevince dönüştüğünü gördük. Doğan her bebeğimiz için 'Hoş geldin minik hemşerim' diyoruz. Bir anneye ne lazım, bunu çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Festivalde ailelere yönelik söyleşiler ve paneller düzenlendiğini belirten Şahin, "Deneme yanılma yerine işi bilen, işin ehli olan uzmanları dinleyerek bebeklerimizi ve yavrularımızı çok güzel yetiştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin ilk bebek kütüphanesini açtık"

Çocuklara yönelik eğitim ve gelişim çalışmalarına da değinen Şahin, okul öncesi dönemin önemine dikkat çekerek, "Türkiye'nin ilk bebek kütüphanesini açtık. Çok yüksek bir ilgi var. Bunu daha da geliştireceğiz. Çocuk kütüphanemizi açtık. Özellikle okul öncesi çok mühim. 'Yedisinde neyse yetmişinde odur' anlayışıyla biz de '6 yaş çok geç, 7 yaş çok geç' diyoruz. Yetenek taramaları yapıyoruz. Çocuklarımızın doğuştan gelen yeteneklerini anlayabilirsek onları daha doğru yetiştiririz" ifadelerine yer verdi.

Şahin, 22 bin anaokulu öğrencisinin yetenek taramasından geçirildiğini belirterek, "Eğitim şehri Gaziantep, bilim şehri Gaziantep, spor şehri Gaziantep, kültür ve sanat şehri Gaziantep anlayışıyla çocuklarımız, annelerimiz ve ailelerimiz için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Aile dostu yerel kalkınmayı bütün Türkiye'ye gösteriyoruz"

Ailenin toplumun temel unsuru olduğunu vurgulayan Şahin, "Bizi büyük millet yapan güçlü aile yapımızdır. Aile dostu yerel kalkınma nasıl olur, bunu bütün Türkiye'ye gösteriyoruz. Bunu yalnızca Fatma Şahin olarak ben göstermiyorum, buradaki bütün anneler gösteriyor. Bütün annelerimizin, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Gününüz kutlu olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

