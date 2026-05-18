Gaziantep\'te Müzeler Haftası\'nda Beyran İkramı

18.05.2026 21:23
Zeugma Mozaik Müzesi'nde Müzeler Haftası kapsamında ziyaretçilere beyran ikram edildi.

Gastronomi kenti Gaziantep'te, "Müzeler Haftası" kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi'ne gelen ziyaretçilere beyran ikram edildi.

Beyran ustası Ahmet Çadır, "Müzeler Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan Zeugma Mozaik Müzesi önünde stant kurdu.

Burada şehrin tescilli lezzeti olan beyran pişiren Çadır, müzeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere ikramda bulundu.

Ahmet Çadır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep'in dünyada önde gelen müzelere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Ziyaretçilerin beyranı çok beğendiğini ifade eden Çadır, şunları kaydetti:

"Özellikle yabancı ziyaretçiler beyranın tadını farklı ve güzel buldu. Gaziantep hem gastronomi hem de müzeler şehri. Bu iki değeri yan yana anmak için böyle bir etkinlik yaptık. Kentimizin tescilli lezzetlerini dünyanın her yerine tanıtmalıyız. Bu da bizim için önemli bir fırsat oldu. Pek çok yabancı ziyaretçi beyranın tadına baktıktan sonra internetten araştırma yapmaya başladı. Bu, şehrimiz için gerçekten önemli."

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak ise emeklerinden dolayı Çadır'a teşekkür etti.

Müzede ilk defa böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Çomak, "Gerçekten çok güzel oldu. Zeugma Mozaik Müzesi dünyanın önde gelen müzelerinden biri. Müzeler Haftası'nda kentimizin tescilli lezzetlerini de misafirlerimize sunma imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

