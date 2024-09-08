Gaziantep'te Yüksek Fıstık Rekoltesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gaziantep'te Yüksek Fıstık Rekoltesi

Gaziantep\'te Yüksek Fıstık Rekoltesi

Gaziantep'te bu yıl yüksek rekolteyle hasadı yapılan fıstık, kavlatma tesislerinde dış kabuğu soyularak güneşte kurutuluyor. Antep fıstığının hasadında sona gelinirken, kuruyemiş olarak tüketilen fıstığın hasadı ise sürüyor.

08.09.2024 12:47
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Gastronomi kenti Gaziantep'te bu yıl yüksek rekolteyle hasadı yapılan fıstık, kavlatma tesislerinde dış kabuğu soyularak güneşte kurutuluyor.

Adını kentten alan Antep fıstığında bereketli bir sezon yaşanıyor. Özellikle baklava ve çikolata yapımında kullanılan "boz" fıstığın hasadında sona gelinirken, "ben" diye tabir edilen ve kuruyemiş olarak tüketilen Antep fıstığının hasadı ise sürüyor.

Önceki yıla göre bir hayli yüksek rekolte gerçekleşen fıstık, ağaçlardan toplandıktan sonra dış kabuğundan ayrılması ve kurutulması için kavlatma tesislerine götürülüyor. Kavlatmanın ardından Antep fıstığı işçiler tarafından güneşe serilerek kurumaya bırakılıyor. Yaklaşık 2 gün güneşte kurutulan Antep fıstığı, daha sonra üreticisine teslim ediliyor.

Karkamış ilçesinde kavlatma tesisi işleten Ahmet Demir, AA muhabirine, bu yıl fıstık rekoltesinin yüksek olması nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Boz Antep fıstığının 25 Temmuz ile 15 Ağustos arasında ağaçlardan toplandığını belirten Demir, "Fıstık burada ilk önce kavlatma kazanlarından geçiriliyor. 2 gün güneşte kurutulduktan sonra toplanan fıstık elenir, boş dolu ayrılır, sonra çuvallara konularak sahiplerine verilir." diye konuştu.

Ahmet Demir, bu dönemde ise "ben" diye tabir edilen fıstığın toplanmaya başlandığını kaydederek, şunları anlattı:

"Bu fıstığın da toplanması 10-15 gün daha sürer. Artık el emeğiyle yapılan pek bir şey kalmadı, birçok aşama makinelerle yapılıyor. Traktörle seriyoruz, tırmıkla düzenliyoruz, 2 gün güneşte kaldıktan sonra toplanıyor. Bu yıl bizim için çok yoğun geçti, neredeyse 4 hafta gece gündüz 24 saat çift vardiya çalıştık. Bundan sonraki sezonda inşallah daha iyi olur."

Çiftçi Hasan Koşar da yılın bereketli geçtiğini, ağaçlardan topladıkları fıstıkları buradaki tesiste kavlattırdıktan sonra sattıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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