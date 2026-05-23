Gazze Dramı Tiyatroyla Anlatıldı
Gazze Dramı Tiyatroyla Anlatıldı

23.05.2026 09:50
Kahta'da sahnelenen 'Kanayan Yara, Ortak Dava; Gazze' oyunu, Filistin halkının acısını dile getirdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ve dünyanın gözleri önünde devam eden zulme dikkat çekmek amacıyla sahnelenen "Kanayan Yara, Ortak Dava; Gazze" adlı tiyatro oyunu, izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirilen ve adeta duygu selinin yaşandığı programda, Filistin halkının dinmeyen acısı sanatın sarsıcı diliyle sahneye taşındı.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Enver Alpaydın'ın danışmanlığında titizlikle hazırlanan mesaj yüklü tiyatro gösterisi, salonu dolduran yüzlerce kişiye tarifsiz anlar yaşattı.

Tüm dünyanın kör ve sağır kaldığı bir vahşete karşı, insanlığın ortak vicdanını harekete geçirmeyi hedefleyen oyun; köklerine sımsıkı bağlı bir halkın destansı direnişini çarpıcı bir dille anlattı. Gözlerinin önünde evlatlarını kaybeden babaların sessiz feryadı, bombalar altında yetim kalan binlerce çocuğun yürek burkan hali ve tüm bu acılara rağmen "umudun hiçbir zaman tükenmeyeceği" gerçeği izleyicilerin adeta ruhuna dokundu.

Filistin'de yaşanan soykırıma ve insanlık dramına karşı sessiz kalınamayacağının, insanlığın bu zulme duyarsız kalamayacağının altının çizildiği gecede, Gazze'nin sessiz çığlığı Kahta'dan yükseldi. Tiyatro gösterisini baştan sona gözyaşları içinde izleyen vatandaşlar, Filistin halkının acısına ve boyun eğmeyen direniş ruhuna sanat aracılığıyla ortak oldu. Duygu dolu anların yaşandığı program, zulme karşı atılan sessiz ama güçlü bir çığlık olarak hafızalara kazındı.

Okul Müdürü Dr. Muzaffer Karataş, "Bu anlamlı eserin titizlikle hazırlanmasında danışmanlık yapan ve büyük bir özveriyle çalışan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenimiz Enver Alpaydın ve okulumuzun Müdür Başyardımcısı Mahmut Çelebi başta olmak üzere, Filistin'in acısını sahneye büyük bir hissiyatla taşıyan kıymetli öğrencilerimize ve organizasyonda emeği geçen tüm ekibimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 09:51:11.
