Kültür Sanat

Geçen hafta açılan cami yeniden kapandı: Cuma namazına gelenler geri döndü

BOLU - Bolu'da geçtiğimiz hafta ibadete açılan tarihi Kanuni Sultan Süleyman Cami'ne bu hafta cuma namazı kılmak için gelen vatandaşlar kapıda kilit olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

Tarihi 1546'lı yıllara kadar uzanan ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında 735 bin lira bedel ile ihaleye çıkmıştı. 2019 yılında çalışmaların başlatıldığı camide, restorasyon kısa süre önce bitti. Aslına uygun şekilde restore edilen cami, 7 yıl sonra geçtiğimiz hafta ibadete açıldı. 7 yıl sonra camide ilk cuma namazını, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu ve vatandaşlar kıldı.

Bu hafta cuma namazı vaktinde cami kapısına gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu. "Cami ve müştemilatında tadilat devam etmektedir" yazılı pankartı caminin kapısına asan görevliler, giriş kapısını da zincirle kilitledi. Cuma vaktinde cami önüne kadar gelen vatandaşlar, "Daha geçen hafta açılmıştı" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşlar, namazı kaçırmamak için ilçedeki diğer camiye gitti.