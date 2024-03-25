Geleneği sürdürmek için kamyonetin kasasında davul çalıyorlar
YOZGAT - Osmanlı geleneği olan ve Ramazan ayının olmazsa olmazı olan Ramazan davulcuları, Yozgat'ta yüzlerce yıllık geleneği sürdürüyor. Ramazan davulcusu 3 arkadaş, kamyonetlerinin kasasına binerek mahalle mahalle gezip asırlık geleneği yaşatmaya çalışıyor.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 3 gönüllü arkadaş, atadan kalma Ramazan davulculuğu geleneğini yaşatmaya çalışıyor. Coğrafi konum ve sosyal yapı itibariyle iç içe bir yaşam süren Yozgat'ın Yerköy ilçesi ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde 3 arkadaş, kamyonetlerinin kasasına binerek çaldıkları davullar ve maniler eşliğinde vatandaşları sahura kaldırıyor. Gece saat 02.30'dan 04.00'e kadar mahalleleri dolaşan 3 arkadaştan ikisi kamyonet kasasında davul çalıyor diğeri ise aracı kullanıyor.
Maniler eşliğinde vatandaşları sahura kaldıran 3 genç, vatandaşların Ramazan duygusunu sonuna kadar yaşamalarını sağlıyor.
Ramazan davulcusu Çağlar Acer yaptığı açıklamada, "Mesafemiz yakın olduğu için Yozgat'ın Yerköy ilçesinden Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine gelip davul çalıyoruz. Adetlerimiz, geleneklerimiz yok olmasın diye Ramazan ayında sahurda davul çalıyoruz. Geleneğimizi koruyoruz." dedi.
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Avusturya'nın Vorarlberg eyaleti Hohenems kasabasında Türk toplumu tarafından düzenlenen Ramazan Festivali, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açıldı. Festivalde Türk kültürünü yansıtan el sanatları, geleneksel yemekler ve kitap fuarı gibi etkinlikler yer aldı. Yazarlar, sanatçılar ve çocuklar için animasyon ve tiyatro ekipleri de festivale katıldı. Festival boyunca ziyaretçiler Türk kültürünü farklı renkleriyle deneyimleme fırsatı bulacak.
Sanatçı Eşref Ziya Terzi, Zeytinburnu'nda düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında hayranlarıyla buluştu. Konserde Terzi, belediyelerin ramazana özel düzenlediği etkinliklerin kültür ve sanata katkı sağladığını belirtti. Ayrıca Terzi, yeni bir sinema filmi çekeceklerini ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin görüşlerini paylaştı. Konserde ise Terzi'nin sevilen eserleri seslendirildi.
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Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 532 yıllık imaret geleneğini yeniden canlandırıyor. Gülbahar Hatun İmaretinde gerçekleşen etkinlikte çocuklar, hacivat karagöz oyununu ilgiyle izledi. İmaret, ramazan boyunca misafirlerini ağırlayarak vakıf kültürünü gelecek nesillere aktarıyor. İftar programı öncesi düzenlenen etkinlikte çocuklara oyuncak hediye edildi.
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Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Gülbahar Hatun İmareti, Ramazan boyunca misafirlerini ağırlıyor. 532 yıllık vakıf kültürü gelecek nesillere aktarılıyor. Bölge Müdürlüğü'nden burs alan öğrenciler, iftar programı öncesi oynanan Hacivat-Karagöz oyununu ilgiyle izledi. Program sonrası çocuklara oyuncak hediye edildi. İmaret hakkında bilgi veren Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, imarette hergün farklı etkinlik düzenlediklerini belirtti.
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