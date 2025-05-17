Geleneksel El Sanatları Sergisi Açıldı

Isparta Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan "Geleneksel El Sanatları Sergisi", Isparta Valiliği Meydanı'nda açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi'nde açılan kurslarda yıl boyunca üretilen eserlerin yer aldığı sergide, dokuma, keçe, ebru, taş boyama ve makrome gibi geleneksel Türk el sanatlarına ait çalışmalar sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Geleneksel el sanatları teknikeri Aycan Çağlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide yıl içinde üretilen el emeği eserlerin yer aldığını söyledi.

Geleneksel Türk el sanatlarını tanıtmak ve yaşatmak amacıyla düzenlenen kurslarla gençlere dokuma, keçe ve ebru gibi sanatları öğretmeye devam ettiklerini belirten Çağlan, "Hem motiflerimizi hem de tekniklerimizi yeni nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Sergideki eserlerin, öğrencilerin yıl boyunca yaptığı çalışmalardan oluştuğunu ifade eden Çağlan, şunları kaydetti:

"Çocukları yaş gruplarına ve becerilerine göre gruplara ayırarak hem yeteneklerini hem özgüvenlerini geliştirmeye çalışıyoruz. Geleneksel sanatlarımızın unutulmaması adına bu çalışmalar büyük önem taşıyor."

Geleneksel El Sanatları Sergisi, 2 gün boyunca ziyaret edilebilecek.