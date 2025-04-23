Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Gelibolu Müzik ve Folklor Kültür Derneği tarafından cam ve ayna sanatı ile Gelibolu fotoğrafları sergisi açıldı.
Gelibolu Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sanatçı İlyas Kerim Tanyaş'ın cam ve ayna sanatı sergisi ile Hayri Güneş'in Gelibolu fotoğrafları sergisinin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Burak Batır, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Batır, sergideki eserleri inceleyerek sanatçılara bu güzel etkinliği düzenledikleri için teşekkür etti.
Son Dakika › Kültür Sanat › Gelibolu'da Sanat ve Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?