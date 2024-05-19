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Gemilerin tören geçişi binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi

SAMSUN - Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen gemi tören geçişi binlerce kişi tarafından ilgiyle takip edildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. Yıldönümü Samsun'da birçok etkinlik ile kutlanıyor. Bayram kapsamında Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı Tütün İskelesi önünden kolluk birimleri ve kamu kurumlarına ait gemi, bot, balıkçı ve yelkenli teknelerin geçişi büyük beğeni topladı. Denizci askerler ve vatandaşların halkı selamladığı tören geçişi, görsel şölen oluşturdu.

Başkan Doğan: "Vatandaşlarımız bugün ülkesini, vatanını, milletini, bayrağını sevmenin gururunu yaşıyor"

Etkinliklerin büyük bir ilgiyle takip edildiğine dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bugün hava da çok güzel. Samsunlular, sahil ve her yeri doldurmuş vaziyette. Dün akşamdan beri başladığımız kutlamalara bugün günün ilk ışıklarından itibaren devam ediyoruz. Şu anda da gemi geçiş törenini izliyoruz. Anadolu'ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güneş gibi doğduğu, kurtuluş meşalesinin yandığı şehir Samsun. Etkinlik Atatürk'ün Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru minyatürünün yer aldığı Kurutuluş Yolu üzerinde yapılıyor. Yurt içinden ve dışından birçok insanın Samsun'u doldurduğu bir günü yaşıyoruz. Dünyanın her yerinden insanı şehrimizde ağırlıyoruz. İnsanlar çok mutlu. Vatandaşlarımız bugün ülkesini, vatanını, milletini, bayrağını sevmenin gururunu yaşıyor. Samsun bir Atatürk şehri. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Selanik'te dünyaya gelmesine rağmen doğum tarihi 19 Mayıs. Aynı zamanda Samsunlu Mustafa Kemal Atatürk. Samsunlu hemşehrilerimizin de bu bağlamda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Gösterilere katılan vatandaşlar da gemi, bot, tekne ve yelkenli geçişini ilgiyle takip ettiklerini ve törenlerin Samsun'da coşkuyla kutlandığını söylediler.