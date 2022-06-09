Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz 'un da ziyaret ettiği sergiyle Ankara'nın tarihi ve kültürel yapısının, sahip olduğu zenginliğin ziyaretçilere yansıtılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

gençlik, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Genç fotoğrafçıların kareleri, Ankara'yı farklı açılardan görme imkanı sağlıyor - Son Dakika

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