Genç fotoğrafçıların kareleri, Ankara'yı farklı açılardan görme imkanı sağlıyor - Son Dakika
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Genç fotoğrafçıların kareleri, Ankara'yı farklı açılardan görme imkanı sağlıyor

09.06.2022 22:05
Genç fotoğrafçıların kareleri, Ankara'yı farklı açılardan görme imkanı sağlıyor

Genç ve yetenekli fotoğrafçıların farklı açılardan yakaladığı Ankara kareleri, başkenti farklı açılardan görme fırsatı sunuyor.

Genç ve yetenekli fotoğrafçıların farklı açılardan yakaladığı Ankara kareleri, başkenti farklı açılardan görme fırsatı sunuyor.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan Gençlik Parkındaki "Photowalk" sergisinde, Ankara'nın farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları başkentlilerin beğenisine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un da ziyaret ettiği sergiyle Ankara'nın tarihi ve kültürel yapısının, sahip olduğu zenginliğin ziyaretçilere yansıtılması amaçlanıyor.

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HOYEM, Türkiye'nin renklerini Ankara'ya getiriyor HOYEM, Türkiye'nin renklerini Ankara'ya getiriyor
Kaynak: AA

gençlik, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Genç fotoğrafçıların kareleri, Ankara'yı farklı açılardan görme imkanı sağlıyor - Son Dakika

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