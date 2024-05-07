Genç kızlar gelinlik giyip 9/8 müziklerle Hıdırellez'i kutladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Genç kızlar gelinlik giyip 9/8 müziklerle Hıdırellez'i kutladı

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Edirne'de Roman vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlanan Hıdırellez'de genç kızlar gelinlik giyerek renkli görüntüler oluşturdu. Havanın kararmasıyla bir araya gelen vatandaşlar, müziğin ritmine kendilerini kaptırıp keyifli dakikalar yaşadı.

07.05.2024 09:09
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Genç kızlar gelinlik giyip 9/8 müziklerle Hıdırellez'i kutladı

EDİRNE - Edirne'de baharın müjdecisi Hıdırellez, Roman vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Edirne'nin Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Hıdırellez kutlamaları için gün boyu hazırlık yaptı. Havanın kararmasıyla konutlarının önünde bir araya gelen vatandaşlar, Hıdırellez'i coşkuyla kutladı. Hıdırellez için süslenen genç kızlar, gelinlikler giyerek renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklar, gençler ve yaşlılar müziğin ritmine kendilerini kaptırıp, söylenen şarkılar eşliğinde keyifli dakikalar yaşadı. Baharın müjdecisi Hıdırellez için gelinlik giyen genç kızlar, geleneklerini yaşadıkları için mutlu olduklarını belirti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Genç kızlar gelinlik giyip 9/8 müziklerle Hıdırellez'i kutladı - Son Dakika

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