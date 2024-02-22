Genç Sanat: 10. Güncel Sanat Proje Yarışması'nda 420 bin lira para ödülü - Son Dakika
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Kültür Sanat

Genç Sanat: 10. Güncel Sanat Proje Yarışması'nda 420 bin lira para ödülü

Genç Sanat: 10. Güncel Sanat Proje Yarışması\'nda 420 bin lira para ödülü

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Genç Sanat: 10. Güncel Sanat Proje Yarışması'nda toplam 420 bin TL para ödülü verilecek. Yarışmaya 35 yaş ve altındaki genç sanatçılar resim, heykel, fotoğraf, video, yerleştirme, yeni medya ve karışık teknik gibi alanlardaki çalışmalarıyla katılabilecek. Başarı ödülüne layık görülen 5 eser 35 bin TL, mansiyon ödülü alan 5 eser 17 bin TL, sergileme ödülü sahibi 20 eser ise 8 bin TL para ödülü kazanacak. Başvurular 19 Ağustos'ta başlayacak ve bir ay sürecek. Sanatçılar başvurularını e-Devlet bağlantılı internet adresinden çevrim içi yapabilecekler.

22.02.2024 11:47  Güncelleme: 11:49
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Genç Sanat: 10. Güncel Sanat Proje Yarışması"nın toplam para ödülü 420 bin lira olarak belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarışmaya 35 yaş ve altındaki uygulamalı sanat eğitimi alan genç sanatçılar resim, heykel, fotoğraf, video, yerleştirme, yeni medya ve karışık teknik gibi alanlardaki çalışmalarıyla katılabilecek.

Genç sanat yarışmasında başarı ödülüne layık görülen 5 eser 35 biner lira, mansiyon ödülü alan 5 eser 17 biner lira, sergileme ödülü sahibi 20 eser ise 8 biner lira para ödülü kazanacak.

Öncü ve yeni eğilimlere yönelik üretimleri sanat dünyasıyla buluşturan yarışma kapsamında toplam 420 bin lira para ödülü verilecek.

Yarışmanın başvuruları 19 Ağustos'ta başlayacak ve bir ay sürecek.

Sanatçılar başvurularını e-Devlet bağlantılı internet adresinden çevrim içi yapacak. Yarışmanın şartnamesi de aynı adreste yer alacak.

Kaynak: AA

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