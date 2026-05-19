Genç Sanatçılara Destek Ziyareti

19.05.2026 11:09
Bakan Ersoy, genç sanatçıları ağırlayarak cam mozaik projesi hakkında bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla genç sanatçıları ağırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünce yürütülen "Yaşayan Miras Okulu" faaliyetleri kapsamında Bakanlığa gelen Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, hazırladıkları cam mozaik Türk bayrağını Bakan Ersoy'a takdim etti.

Ersoy, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Cam Sanatçısı Sertaç Bayraktar rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan eserin yapım sürecine ilişkin bilgi aldı. Cam mozaik tekniğinin uygulanışını dikkatle inceleyen Ersoy, çalışmanın hangi aşamalardan geçtiğini ve öğrencilerin projeye nasıl katkı sunduğunu sordu.

Gençlerle bir süre sohbet eden Bakan Ersoy, öğrencilerin okul hayatları, sanata olan ilgileri ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Öğrencilere ilerleyen süreçte yeni projeler üzerinde çalışıp çalışmayacaklarını soran Ersoy, çalışmaların bireysel mi yoksa ekip halinde mi yürütüldüğüne ilişkin de bilgi aldı.

Ziyarette, geleneksel sanatların genç kuşaklar aracılığıyla yaşatılmasının önemine dikkati çekilirken, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmaların gençlerin katkısıyla güçlenerek devam edeceği vurgulandı.

Programa; Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü İbrahim Gökmen, cam sanatçısı Sertaç Bayraktar ile öğrenciler Şerifenur Ceyhan, Aylin Coşkun, Hikmet Emin Demirci ve Yasin Yalçın katıldı.

Kaynak: AA

