Gercüş Doruk köyü muhtarının yemek davetine 350 kişi katıldı

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Doruk köyü muhtarı Cengiz Sebüktekin, birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla köy sakinleri ve davetlilere yönelik kapsamlı bir yemek organizasyonu düzenledi.

Doruk köyünde verilen yemek davetine toplamda 350 kişi katıldı. Yemekte, mahalle ve köy sakinleri aynı sofrayı paylaşarak dayanışma örneği sergiledi. Düzenlenen organizasyonda köylülerle yakından ilgilenen Muhtar Cengiz Sebüktekin, katılım sağlayan tüm misafirlere teşekkür etti. Birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı yemek organizasyonu, yapılan duaların ve sıcak sohbetlerin ardından sona erdi.