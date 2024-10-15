Gercüş'te Bulgur Kaynatma Geleneği Yaşıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gercüş'te Bulgur Kaynatma Geleneği Yaşıyor

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Gercüş'te çiftçiler, kış hazırlığı için dev kazanlarda buğday kaynatmaya devam ediyor.

15.10.2024 12:02
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Gercüş'te dev kazanlarda bulgur kaynatma geleneği devam ediyor

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde tarladan hasadın toplanması ve kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte buğday kazanları kaynamaya başladı.

Gercüş merkez ve köylerinde vatandaşlar dev kazanlarda buğday kaynatarak Kışa hazırlık yapıyor. Tarladan hasadın toplanması ve Kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte dev buğday kazanları kaynamaya başladı. Bin bir güçlükle kaynatılan buğdaylar daha sonra damların üzerine serilerek kurutulmaya bırakılıyor. Değirmenlerde öğütüp kabuklarından ayırdıktan sonra bulgurları rüzgarda savurduktan sonra da eski değirmen taşıyla öğüterek ve sonra eleyerek kışlık erzaklarını hazırlıyorlar.

Bulgur kaynatma ile ilgili konuşan Süleyman Öner, "Öncellikle suyumuzu dev kazanlara boşaltıp tabi ki bunun bir ölçeği vardır. Kazana göre ayarlıyoruz ne fazla nede az olmaması lazım. Kazanı suyla doldurduktan sonra kazanın altına ateşi veriyoruz. Ortalama 3 ila 4 saat kaynattıktan sonra buğdayımızı diğer kazana boşaltıyoruz süzülmesi için. Süzüldükten sora bizim doğal damlarda kurutup kuruduktan sonra da belirli bir aşamaya geldikten sonra 2,3 gün kuruduktan sonra da torbalara koyup değirmene götürüyoruz. Değirmene götürdükten sonra bunu hem bulgur, kısırlık olsun, köftelik olsun bunların hammaddesi olsun bu buğdaydan çıkıyor. Yani tek olarak bulgur olmuyor. Üç dört çeşide ayırıyoruz bunu. Bize fabrikaya nazaran bu bulgurun tadı daha güzel ve daha lezzetlidir. Kaynattığımız bulguru dayılarımıza amcalarımıza hatta batı taraflarına bile gönderiyoruz" dedi.

Gercüş\'te Bulgur Kaynatma Geleneği Yaşıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Gercüş'te Bulgur Kaynatma Geleneği Yaşıyor - Son Dakika

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