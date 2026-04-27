Germencik\'te resim kurslarına yoğun ilgi

Germencik Belediyesi tarafından düzenlenen resim kursları, ilçe genelinde vatandaşların yoğun katılımıyla devam ediyor.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, sanatçı Begüm Tosun Akın eğitmenliğinde yürütülen kursların Germencik Merkez ve Ortaklar Mahallesi'nde sürdüğünü belirtti. Başkan Zencirci, kurslara gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Sanatçı Begüm Tosun Akın'ın eğitmenliğinde sürdürdüğümüz resim kurslarımız, Germencik Merkez ve Ortaklar Mahallemizde hemşehrilerimizin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Bireysel gelişimi destekleyen, halkımızın sosyalleşmesine vesile olan projeler üretmekten büyük bir sevinç duyuyoruz" dedi. - AYDIN