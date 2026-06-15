Gerze\'den Yavaş Moda Sergisi

Sinop'un sakin yaşamıyla öne çıkan ilçesi Gerze'nin uluslararası Sakin Şehir (Cittaslow) kimliğinden ilham alınarak tasarlanan özgün moda koleksiyonları ziyaretçilere görsel şölen sundu.

Sinop Gerze Meslek Yüksekokulu'nun 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni öncesinde düzenlenen "Yavaşlığın Ritminde Genç Tasarımlar" sergisi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Öğr. Gör. Duygu Şenol Gilecigil öncülüğünde hazırlanan sergide, Gerze'nin uluslararası Sakin Şehir (Cittaslow) kimliğinden ilham alınarak tasarlanan özgün moda koleksiyonları beğeniye sunuldu.

Sinop'un sakin yaşamıyla öne çıkan ilçesi Gerze'nin doğal güzellikleri, kıyı kültürü ve huzurlu atmosferi, genç tasarımcıların yorumlarıyla moda dünyasına taşındı. Hızlı tüketim anlayışına karşı sürdürülebilirliği ve farkındalığı ön plana çıkaran tasarımlar, yerel değerleri çağdaş moda diliyle buluşturdu.

Sergide yer alan çalışmalar, Gerze'yi yalnızca bir coğrafya olarak değil; denizi, ışığı, kıyı hayatı, doğal dokuları ve günlük yaşam kültürüyle yeniden yorumladı. İlkbahar/yaz kadın giyim koleksiyonları kapsamında hazırlanan eserler, ziyaretçilerin beğenisini topladı. Koleksiyonlar; Gerze'nin doğal ve kültürel değerlerinden beslenmek, yavaş hayat felsefesini moda ile buluşturmak ve yerel unsurları modern bir tasarım anlayışıyla yeniden yorumlamak amacıyla hazırlandı. Sergide genç tasarımcıların hazırladığı "Kıyı Işıkları", "Denizin İzleri", "Sinop'un Doğası", "Ağ ve İz", "Dalgaların Işığı" ve "Derinliklerin Dansı" adlı koleksiyonlar dikkat çekti. Balıkçı ağlarından deniz kabuklarına, Karadeniz'in dalgalarından Gerze Deniz Feneri'ne kadar birçok yerel unsurun modern çizgilerle işlendiği tasarımlar, ziyaretçilere görsel bir şölen sundu. Mezuniyet töreni öncesinde açılan sergi, öğrencilerin mesleki kazanımlarını ortaya koyarken, Gerze'nin kültürel ve doğal zenginliklerinin moda aracılığıyla tanıtılmasına da katkı sağladı.

Genç tasarımcıların eserleri, sürdürülebilir ve çevre dostu moda anlayışının gelecekte daha da önem kazanacağına işaret ederken, ziyaretçiler tarafından takdirle karşılandı. - SİNOP