Gezen Sinema İle 895 Bin Çocuk ve Genç Sinema Keyfi Yaşadı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gezen Sinema İle 895 Bin Çocuk ve Genç Sinema Keyfi Yaşadı

Gezen Sinema İle 895 Bin Çocuk ve Genç Sinema Keyfi Yaşadı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gezen Sinema etkinliği sayesinde 895 bin çocuğun ve gencin sinema deneyimi yaşadığını açıkladı. Proje, sinema salonlarına erişimi kısıtlı bölgelerdeki çocukları beyaz perdelerle buluşturmayı hedefliyor.

28.11.2024 12:58  Güncelleme: 12:59
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen 'Gezen Sinema' etkinliği kapsamında 895 bin çocuk ve gencin beyaz perdede film izlediğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde ilk olarak 2018 yılında hayata geçirilen 'Gezen Sinema' etkinliği, sinema salonlarına erişimi kısıtlı çocukları ve gençleri beyaz perde ile buluşturmaya devam ediyor. Etkinlik, Anadolu'nun dört bir yanındaki iller ve ilçelerde sinema salonu bulunmayan bölgelere ulaşarak kültürel ve sanatsal bir köprü oluşturuyor. 90 koltuk kapasiteli, iklimlendirme ve uygun teknik ekipmanlarla donatılmış bir TIR ile gerçekleştirilen 'Gezen Sinema' etkinliği, bu yıl 22 ilde 206 bin 850 çocuğa ve gence ulaştı. Böylelikle, 2018 yılından bu yana toplam 61 il ve 358 ilçede, 895 bin çocuk ve genç sinema izleme keyfi yaşadı" denildi.

2024 yılında 22 ilde gerçekleştirilen gösterimlerle kültür ve sanatın yaygınlaştırılmasına katkı sunulduğu belirtildi. Açıklamada, "Çocukların ve gençlerin kültürel birikimlerine katkı sağlamayı amaçlayan 'Gezen Sinema' etkinliği, her yıl daha fazla noktaya ulaşarak sinema keyfini Türkiye'nin dört bir yanına taşımaya devam edecek. Beyaz perdeyle tanışmamış çocuk kalmaması hedefiyle yürütülen bu proje, sanatın birleştirici gücünü yaygınlaştırmayı sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Gezen Sinema İle 895 Bin Çocuk ve Genç Sinema Keyfi Yaşadı - Son Dakika

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