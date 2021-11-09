Gezici Festival, Türk sinemasının seçkin örneklerini izleyiciyle buluşturacak - Son Dakika

Ankara Sinema Derneğinin, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlediği Gezici Festival, 26 Kasım'da başlayacak. Dernekten yapılan açıklamaya göre festival kapsamında, 26 Kasım-2 Aralık'ta Ankara'da, 3-5 Aralık'ta Sinop'ta ve 6-8 Aralık'ta Kastamonu'da sinemanın ilham verici örnekleri beyazperdeye yansıyacak. Sinemanın seçkin örneklerini Türkiye'nin farklı kentlerindeki seyircilerle buluşturmak amacıyla düzenlenen ve 26. yılını kutlayan festivalde "Dünya Sineması", "Kısa İyidir", "Türkiye Sineması" gibi klasikleşen bölümler yer alacak. Festival afişi, 1995'ten beri tasarımlarıyla festivale desteğini sürdüren çizer Behiç Ak tarafından yapıldı. "Türkiye 2021" bölümünde yılın en yeni, dünya festivallerinde gösterilmiş ödüllü filmlerin yanı sıra önümüzdeki yıllarda isimleri sıklıkla duyulacak yönetmenlerin ilk filmleri de izlenebilecek. Emre Kayiş'in "Anadolu Leoparı", Necip Çağhan Özdemir'in "Bembeyaz", Selman Nacar'ın "İki Şafak Arasında", Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı", Tayfun Pirselimoğlu'nun "Kerr", Ahmet Necdet Çupur'un "Yaramaz Çocuklar", Nazlı Elif Durlu'nun "Zuhal" ve Ali Tansu Turhan'ın "Diyalog" filmleri festivalde izleyiciyle buluşacak. Festivalin Ankara gösterimleri Çankaya Belediyesinin katkılarıyla Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapılacak.